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照護線上》罹癌就得放棄工作？晚期肝癌口服標靶藥助彈性兼顧工作與生活！晚期肝癌治療圖文懶人包

針對早期肝癌，一般會先評估進行手術或消融治療。而中晚期肝癌，除了使用手術局部治療外，若病人的狀況許可，還可進行全身性藥物治療，包括標靶藥物、免疫藥物等。
照護線上

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2024/03/22 12:38

台灣肝癌每年約有上萬名新確診的肝癌個案，其中又以45歲以上、具備勞動生產力的族群佔多數 。而肝癌因早期症狀不明顯，直到腫瘤較大才可能出現腹脹、腹痛、黃疸等症狀，等到確診肝癌時已有約三成患者為不適合手術治療的晚期1，且疾病惡化速度快2。臺大醫院癌症微創中心黃凱文主任指出，根據最新的癌症登記報告，110年新增的罹病數中45歲以上男性近七成1。可見對於勞動階級的威脅之大，罹病後可能嚴重他們的生活與生計。

晚期肝癌新藥藏自費風險，健保申請成功率不到五成

針對早期肝癌，一般會先評估進行手術治療。黃凱文醫師說明，中晚期肝癌除了使用手術局部治療外，若病人的狀況許可，還可進行全身性藥物治療，包括標靶藥物、免疫藥物等。晚期肝癌的健保用藥中，目前有一線藥物三種藥物，病人只要符合相關條件，醫師便會協助申請使用，其中有一項是新通過的標靶加免疫藥物的免疫治療組合3

然而最新的藥物並不一定對病患就是最好的藥物。黃凱文醫師提醒：「目前健保規定三種藥物中只能擇一給付，倘若治療效果不明顯想改用其他藥物，接下來病人有可能要自費使用。」而新藥標靶加免疫的治療組合，相對於另外兩款藥物，健保給付條件較嚴格，如果半年內腫瘤沒有持續縮小，健保便不再給付4。若要自費繼續使用，經濟負擔就相當沉重。

「就我個人的經驗而言，第一次申請新藥大約只有四成晚期病人可以滿足健保給付條件，而後續第二、三次申請中，目前僅有一半病人能夠續用新藥。」對於健保續用狀況，黃凱文醫師如此分享。

選擇適合的治療方式，穩定用藥維持生活品質

健保通過新藥後，肝癌治療選擇增，黃凱文醫師指出，標靶加免疫的治療組合與口服標靶藥物的反應率、治療成效相近，不過標靶加免疫的治療組合採用針劑注射，病人需要每三週回診接受治療；而口服標靶藥，只要在家服藥每日一到兩次，病人無需每月來回跑醫院，回診次數相對少很多，對生活及工作影響也較小。

現階段晚期肝癌的治療，標靶藥物與免疫藥物都能發揮治療成效。在這些治療選項中並沒有絕對較好的選擇，重點在於適不適合。黃凱文醫師說明，醫師都會與家屬、病人詳細討論。綜合考量，每個人的健康狀況、家庭環境、經濟考量後，共同決策選擇合適的藥物。

由於肝癌早期沒有症狀，具有危險因子的民眾一定要定期追蹤檢查，早期發現、早期治療能夠達到較佳的預後。黃凱文醫師提醒，B型肝炎或C型肝炎帶原者應該及早接受治療，現在已有成效卓越的抗病毒藥物，能夠避免肝臟持續發炎，降低罹癌風險。若確診中晚期肝癌，請不要灰心。黃凱文醫師說，肝癌的治療藥物持續在進步，治療選擇也越來越多。病人只要和醫療團隊密切配合，按部就班接受治療，便有機會達到長期存活！

筆記重點整理

一、 肝癌初期大多沒有症狀，在台灣，新增的肝癌個案中約三成肝癌患者在確定診斷時便是中晚期肝癌，不適合接受手術治療。肝癌的危險因子有很多，包括病毒性肝炎（如B型肝炎、C型肝炎）、肝硬化、脂肪肝、體重過重、酒精性肝炎、抽菸、黃麴毒素、家族病史等。

二、 針對早期肝癌，一般會先評估進行手術或消融治療。而中晚期肝癌，除了使用手術局部治療外，若病人的狀況許可，還可進行全身性藥物治療，包括標靶藥物、免疫藥物等。

三、 標靶加免疫的治療組合與口服標靶藥物的反應率、治療成效相近，不過標靶加免疫的治療組合採用針劑注射，病人需要每三周回診接受治療，而口服標靶藥，只要在家服藥每日一到兩次，有助減少回診次數，對生活與工作的影響較小。

四、 新藥的健保給付條件相對較嚴苛，如果半年內腫瘤沒有持續縮小，健保便不再給付，患者需要自費使用藥物。

五、 現階段晚期肝癌的治療，標靶藥物與免疫藥物都能發揮治療成效。在這些治療選項中並沒有絕對較好的選擇，重點在於適合患者個人的狀況。

參考資料：

1. 衛生福利部 110年癌症登記報告 

2. Nathani, P., Gopal, P., Rich, N., Yopp, A., Yokoo, T., John, B., Marrero, J., Parikh, N., & Singal, A. G. （2021）. Hepatocellular carcinoma tumour volume doubling time: a systematic review and meta-analysis. Gut, 70（2）, 401–407. 

3. 衛生福利部 全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議藥品部分第62次會議紀錄

4. 衛生福利部 藥品給付規定

本文經授權轉載自【照護線上】〈罹癌就得放棄工作？晚期肝癌口服標靶藥助彈性兼顧工作與生活！晚期肝癌治療圖文懶人包

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