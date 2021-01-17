照護線上》關節痛、紅眼睛，竟是腸子在作怪，醫師圖解克隆氏症

由於克隆氏症是自體免疫疾病，所以也可能影響腸道以外的器官，常見腸道外表現，像是骨骼的關節炎、眼睛的虹彩炎、皮膚的結節性紅斑和壞疽性膿皮症、嘴巴的鵝口瘡、肺栓塞、下肢深層靜脈栓塞、還有肝臟的膽道病變等。

◎照護線上編輯部

「醫生，我的關節好痛！」三十多歲的王先生抱怨道。

關節疼痛是相當尋常的狀況，大多數患者會選擇向骨科醫師求助，然而有些關節疼痛非比尋常，症狀可能持續幾個月，經過休息也無法改善。甚至，在追蹤一段時間後，還可能漸漸出現腹痛、腹瀉、血便等症狀。輾轉多時，經過一系列檢查，才終於找出問題所在，竟然是與腸胃道相關的克隆氏症。

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究竟怎麼一回事？讓腸胃科醫師來圖解說明。

我是不是克隆氏症？如何確定診斷？

長庚紀念醫院胃腸肝膽科李柏賢醫師指出，患者最常詢問的問題就是「我是不是克隆氏症？」，畢竟長期腹瀉、腹痛會讓患者非常困擾，然而要確定診斷克隆氏症並無法單靠症狀來判定，需要找到更多的證據。

首先，醫師會釐清患者的病史，除了腹瀉、腹痛之外，若出現血便、體重減輕，就得提高警覺。接下來，醫師將安排抽血檢查、糞便檢查、影像檢查、內視鏡檢查、病理切片。

電腦斷層、核磁共振等影像檢查可以評估腸道，看看是否有發炎、狹窄、瘻管、膿瘍。

胃鏡、大腸鏡等內視鏡檢查能夠評估腸道發炎的分布範圍、嚴重程度，而且可以在檢查過程中進行切片。病理科醫師會進一步在這些檢體中尋找克隆氏症的表現。

綜合各項檢查的資訊後，醫師才有辦法診斷克隆氏症。

克隆氏症會怎樣？

馬偕紀念醫院胃腸肝膽科章振旺醫師解釋，克隆氏症是自體免疫失調導致慢性腸道發炎的疾病，好發於20至40歲的青壯年族群，少部分出現在60至80歲的長者。患者的整個消化道，從口腔、胃、十二指腸、小腸、大腸、直腸到肛門都可能出現病變。

疾病初期可能出現腹痛、腹瀉、血便、貧血、體重減輕等症狀，但是若未及時治療，放任腸道持續發炎、潰瘍，將出現愈來愈多、愈來愈麻煩併發症，例如腸道狹窄、腸道穿孔、腸道瘻管、膿瘍等，日後患者罹患癌症的風險也愈來愈高。

由於克隆氏症是自體免疫疾病，所以也可能影響腸道以外的器官，常見腸道外表現，像是骨骼的關節炎、眼睛的虹彩炎、皮膚的結節性紅斑和壞疽性膿皮症、嘴巴的鵝口瘡、肺栓塞、下肢深層靜脈栓塞、還有肝臟的膽道病變等。部分患者還會合併其他自體免疫疾病，例如類風溼性關節炎、僵直性脊椎炎、紅斑性狼瘡等。

章振旺醫師提醒，根據統計，約25%患者在出現腸道症狀之前，便已經有腸道外表現，因此患者往往會前往骨科、眼科、皮膚科就診，直到出現腸道表現才有辦法得到確定診斷，期間已經歷幾個月甚至幾年的時間。若有出現相關症狀，大家要提高警覺，在就診時主動告知醫師，幫助釐清病情。

該如何治療克隆氏症？一定要切腸子嗎？

李柏賢醫師表示，克隆氏症務必盡早接受藥物治療以控制發炎並幫助腸道黏膜癒合，否則當腸道狹窄、腸道穿孔、腸道瘻管等併發症發生時，可能需要接受內視鏡擴張、甚至手術治療，切除部分腸道。部分患者因為經歷多次手術，而變成短腸症，或需要永久性人工肛門，對生活品質影響很大。

治療克隆氏症的傳統藥物包括抗發炎藥物（5-ASA）、類固醇、免疫調節劑。類固醇能夠快速抑制發炎反應，通常用於急性發作時的治療，不適合長期使用以免增加骨質疏鬆、感染的風險。免疫調節劑可長期使用，幫助控制疾病活性。然而在傳統藥物治療之下，仍有將近五成之克隆氏症患者需要手術治療。

近年來，生物製劑的發展，有助於降低發炎反應、減少併發症發生的機會，同時也降低手術比率到兩成，在克隆氏症的治療上扮演愈來愈重要的角色。由於生物製劑較為昂貴，目前在健保屬於有條件給付，患者的病情需要符合特定條件才能夠申請使用生物製劑。

克隆氏症怎樣才算治療好？

「千萬不要因為症狀改善，就認為痊癒。」章振旺醫師叮嚀，「克隆氏症患者在治療一段時間、症狀改善後，常常會自行停藥、甚至不再回診追蹤，這樣很容易讓疾病惡化，而愈來愈難控制。」

李柏賢醫師回憶，曾經有位女性患者在腹痛和血便緩解後便自行停藥，結果在一年後患者發現陰道排出糞便而趕緊回診，原來已經出現「陰道-直腸瘻管」，不得已只好接受手術，也必須使用暫時性人工肛門。

克隆氏症的治療目標首先要讓腹痛、腹瀉、血便等症狀緩解，接下來是希望可以在內視鏡檢查時看到黏膜癒合且沒有發炎，這也是目前克隆氏症治療的目標。最終若是可以在電腦斷層或核磁共振下都看不到發炎的跡象，則能最大程度降低之後復發、手術、或產生併發症的機會。

克隆氏症是病程相當複雜的疾病，無法單靠胃腸科醫師來照顧，往往需要經驗豐富的團隊，成員包括外科醫師、影像科醫師、病理科醫師、護理師、營養師、個管師等，才能提供完善全面的照顧。面對克隆氏症，患者的生理、心裡都承受相當大的壓力，家屬的理解與支持也非常重要。

章振旺醫師提醒，患者與家屬務必與醫療團隊密切配合，早期診斷、及時治療、持續用藥、密切追蹤，才能讓病情穩定，減少併發症！

本文經授權轉載自照護線上 關節痛、紅眼睛，竟是腸子在作怪，醫師圖解克隆氏症

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