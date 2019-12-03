照護線上》長期嘴破、腹瀉、體重減輕，當心克隆氏症

克隆氏症常見症狀為腹痛、腹瀉，這些症狀一般人或多或少會遇到，然而克隆氏症或潰瘍性結腸炎屬不易好轉的慢性疾病，如果症狀反覆發生、持續超過3～6個月都未好轉，就要警覺，應盡快至醫院檢查。

◎照護線上編輯部

克隆氏症通常好發於20～30歲年輕上班族以及40～60歲中老年族群兩階段，但各年齡層亦可能發生。台中榮民總醫院胃腸肝膽科陳家昌醫師表示，目前克隆氏症病因仍不清楚，可能與遺傳、免疫系統、腸道菌種等因素有關，可確定的是在歐美屬較常見疾病，亞洲克隆氏症患者則相對較少，推論或許與環境、體質、基因有關。

克隆氏症常見症狀有哪些？如何診斷？

陳家昌醫師指出，克隆氏症常見症狀為腹痛、腹瀉，這些症狀一般人或多或少會遇到，然而克隆氏症或潰瘍性結腸炎屬不易好轉的慢性疾病，如果症狀反覆發生、持續超過3～6個月都未好轉，就要警覺，應盡快至醫院檢查。

除腹痛腹瀉之外，克隆氏症還可能出現血便、發燒、腸道狹窄等症狀，有些病況較嚴重的患者，體重也會驟減。有些患者因症狀較輕微而忽略就醫導致延誤確診，錯失及早治療的時機。

發炎性腸道疾病的診斷較複雜困難，醫師會先評估患者症狀，再透過胃鏡、腸鏡確認是否有較典型的克隆氏症、潰瘍性結腸炎症狀。有些患者會做電腦斷層，看看腸道是否有狹窄或發炎的狀況。

進行內視鏡檢查時醫師通常會做切片，讓病理科醫師檢查是否有克隆氏症的病理表現，綜合各種線索來下診斷。

克隆氏症是否可能痊癒？目前有哪些治療方式？

陳家昌醫師解釋，每個病患疾病表現皆不太一樣，有些患者出現過一次嚴重的發作後，會有很長一段時間好好的，感覺上似乎痊癒，但後來仍可能會再次發作；有些患者狀況可能一直都不太好，持續有輕度發炎狀況，一直不太舒服。

克隆氏症是個不易痊癒的慢性疾病，多數患者無法完全停藥，仍需持續服用免疫調節藥物，將病情控制穩定。若積極配合治療，大部分患者可像一般人正常生活。

克隆氏症治療不外乎內科藥物治療跟外科手術治療，藥物則是免疫調節藥物，如免疫抑制劑、類固醇等，有些患者可考慮使用生物製劑，原則上都是為了調節免疫系統。各藥物的機轉不盡相同，每個患者發炎程度也不同，故醫師會依患者狀況進行調整。

有些患者起初較嚴重，需直接使用生物製劑；症狀較輕微的患者，服用免疫調節藥物即可。類固醇是醫師蠻常使用的藥物之一，效果不錯且快速，但類固醇不能長期使用，通常使用於急性期。

使用生物製劑還是需搭配傳統口服藥物，一般很少單用生物製劑就將克隆氏症控制穩定，會使用到生物製劑的患者多為是中重度發炎，故還會搭配免疫抑制藥物或免疫調節藥物。

不只有腸道！克隆氏症還可能有多種腸道外症狀

克隆氏症為一種全身各處皆可能出現發炎的免疫疾病，若未及早控制恐引發其他腸道外症狀，如肝炎、關節炎、皮膚、口腔、眼睛、血管性栓塞等。

陳家昌醫師提醒，眼睛部分需特別注意，因嚴重的眼睛併發症恐造成視力減退、甚至失明。克隆氏症患者若覺得視力模糊或眼睛不適，應保持警覺盡快就醫，檢查是否有眼睛病變，如虹彩炎、葡萄膜炎等，及早預防才能避免失明的風險。

克隆氏症病友飲食是否有需特別注意的地方？

陳家昌醫師建議，若發炎狀況嚴重，飲食須特別注意，應以低渣飲食為原則。因腸道發炎會變得狹窄，若食物太硬、太大，不好消化，會造成患者不適。肉類應選擇較嫩的肉類，避免油炸、太硬。水果及蔬菜盡量選擇纖維質較低或打成汁。一些刺激性的食物，如辣椒、胡椒、大蒜等容易刺激腸道引起疼痛。牛奶、奶製品則會讓部分患者脹氣，在急性期要多留意。

如果患者已控制得很好，無發炎狹窄的問題，基本上飲食上無特別限制，但易產生病菌的生食類仍需避免。

日常生活須注意什麼？

陳家昌醫師提醒，患者應定期回診追蹤，積極配合醫師調整治療策略，不少患者剛確診時都會有些半信半疑，用藥一陣子後就感覺改善很多，覺得「應該好的差不多了，不用再吃藥了吧」，過了一段時間再回診通常就會發現疾病再次惡化，且這類案例屢見不鮮。

陳家昌醫師分享，曾有個20多歲女性患者出現腹痛、血便等症狀，起初以為是痔瘡，後來因症狀反覆出現，做了腸鏡才發現是發炎性腸道疾病，服用一段時間的免疫調節藥後，症狀曾一度改善，而後她未定期追蹤，直到某次嚴重血便、腹痛、發高燒才再度就診，腸鏡檢查發現已是嚴重發炎，需住院治療，經使用類固醇後，出現變胖、青春痘等副作用。後來醫師協助申請生物製劑治療，讓腸道狀況逐漸好轉，後續在門診追蹤服藥控制。

陳家昌醫師分享，克隆氏症患者本身其實蠻辛苦，家人、朋友的支持對他們有很大的幫助，讓他們不會一個人面對疾病。旁人能適時給予支持，對患者相當重要！

本文經授權轉載自照護線上 長期嘴破、腹瀉、體重減輕，當心克隆氏症

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