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照護線上》體重過重，危害健康！胃內水球減重手術成效與步驟解析，腸胃專科醫師圖文懶人包

體重過重會造成全身性的影響，可能引發多種併發症，包括高血壓、高血脂、糖尿病、心血管疾病、痛風、脂肪肝、關節炎、睡眠呼吸中止症、性功能障礙等，也會增加罹患多種癌症的風險。
照護線上

照護線上

2025/01/05 08:30

◎ 照護線上

（取自貼文）（取自貼文）

「有個BMI高達36 kg/m2的患者，因為陸續出現多種肥胖併發症，於是決心減重。」竹北—台中上杉診所肝膽腸胃科許柏格醫師表示，「他曾經嘗試用飲食、運動、藥物來減重，但效果都不理想。經過討論後，患者決定接受胃內水球手術。」

完成胃內水球手術後，他同時搭配運動並配合營養師規劃的飲食，體重從94公斤下降到68公斤，後續即使在取出水球後，也沒有迅速復胖。患者覺得水球幫助他養成良好的飲食習慣，也順利達到滿意的減重成果。

體重過重會造成全身性的影響，可能引發多種併發症，包括高血壓、高血脂、糖尿病、心血管疾病、痛風、脂肪肝、關節炎、睡眠呼吸中止症、性功能障礙等，也會增加罹患多種癌症的風險

（取自貼文）（取自貼文）

目前內視鏡減重方式主要有三種，胃內肉毒減重、胃內水球減重、胃鏡縫合減重。許柏格醫師解釋，「胃內肉毒桿菌注射」是在胃部注射肉毒桿菌素，以延緩胃排空、減少食慾、增加飽足感。「胃內水球減重」是將一顆水球放入胃裡，以佔據胃容積、增加飽足感、減少進食量。「胃鏡縫合減重」是透過內視鏡在胃內進行縫合，將胃容積縮小，減少進食量。相較於腹腔鏡手術，胃鏡手術是可逆且安全性較高、併發症較少的做法。

胃內水球減重已有超過10年的歷史，大量研究證實其減重成效。許柏格醫師說，根據研究，接受6個月胃鏡水球減重療程，體重可減少約18%。目前大多是使用可放6個月的水球，完成療程後會取出水球。

胃內水球減重適合那些無法透過飲食和運動來達到體重控制的族群。許柏格醫師說，如果BMI（身體質量指數）超過30 kg/m2，便適合考慮胃水球減重。在台灣，肥胖的定義為BMI超過27 kg/m2，因此BMI在27 kg/m2以上的族群也可以考慮採用胃內水球減重的方式

胃內水球術步驟解析

許柏格醫師說，胃內水球術主要透過一條帶有矽膠水球的軟管進行。醫師會利用胃鏡將這條軟管送進胃裡，接著使用軟管向水球注水，根據台灣人的體型，通常會注入500至600毫升。若病患體重較重，則可能增加至700毫升，水球最多可注入800毫升。待水球充滿水後，便可將軟管與水球分離，然後取出軟管，將水球留在胃內。

胃內水球術約可在30分鐘內完成，順利時僅需15分鐘。許柏格醫師說，手術過程中會進行麻醉，如果患者的BMI在28至35 kg/m2之間，僅需無痛胃鏡的標準麻醉即可；如果患者的BMI超過35 kg/m2，可能考慮插管麻醉以確保安全。

（取自貼文）（取自貼文）

置放水球的過程中，醫師會持續使用胃鏡來確認水球位置，確保水球放置於胃體部，避免其滑入小腸，防止可能的併發症。

植入胃部的水球可持續發揮輔助減重的效果。許柏格醫師說，通常我們會在水球內加入甲基藍當作染料，日後如果水球破裂，病患的尿液便會呈現藍色，就能及早發現，並及早回診處理。

完成胃內水球減重療程後，會安排胃鏡取出水球。許柏格醫師說，首先會使用一根特製的軟管，並在末端裝上針頭。利用針頭刺入矽膠製的水球，便可將水球中的水吸出，直到水球回復扁平狀。接著，醫師使用胃鏡夾住水球，並小心地取出，完成取出手術。

胃內水球術後照護重點提醒

接受胃內水球手術後，會有一段適應胃內水球的過程。許柏格醫師說，剛放入胃內水球後的前一至兩週，可能感到噁心或嘔吐，甚至連喝水都可能感到不適。這段時間，建議採取低渣、流質飲食，例如清湯、電解質飲料或流質營養品，避免奶茶等含糖飲品

在適應期內，務必定期回診。醫師會密切觀察患者的狀況，必要時會考慮打點滴來維持營養與水分。許柏格醫師說，通常在第三至第四週，患者的胃部逐漸適應水球，胃內不適的情況便會減少

（取自貼文）（取自貼文）

部分患者在完成胃內水球減重療程後，可能會希望接著進行第二次胃內水球減重療程。許柏格醫師說，不過，接受過胃內水球減重後，患者通常已習慣較小的食量，且飲食習慣能夠延續，即使取出水球後，大部分依然可保持較低的食量。

所以在決定是否再次放置胃內水球時，建議先觀察一至兩個月。如果患者已經習慣較小的食量，即使取出水球後體重也沒有迅速回升，就可能不需要馬上再次放置胃內水球。

筆記重點整理

體重過重會造成全身性的影響，可能引發多種併發症，包括高血壓、高血脂、糖尿病、心血管疾病、痛風、脂肪肝、關節炎、睡眠呼吸中止症、性功能障礙等，也會增加罹患多種癌症的風險。

目前內視鏡減重方式主要有三種，胃內肉毒減重、胃內水球減重、胃鏡縫合減重。胃內水球減重已有超過10年的歷史，有大量研究證實其減重成效。根據研究，接受6個月胃內水球減重療程，體重可減少約18%。目前台灣已引進新式一年型的水球，有助增加胃內水球的效果，完成療程後會取出水球。

接受胃內水球手術後，會有一段適應胃內水球的過程。剛放入胃內水球後的前一至兩週，可能感到噁心或嘔吐，甚至連喝水都可能感到不適。這段時間，建議採取低渣、流質飲食，例如清湯、電解質飲料或流質營養品，避免奶茶等含糖飲品。

在適應期內，務必定期回診，必要時會考慮打點滴來維持營養與水分。通常在第三至第四週，患者的胃部逐漸適應水球，胃內不適的情況便會減少。

如果已經嘗試飲食、運動、藥物，還是無法解決肥胖問題，胃內水球術是一個可以考慮的選項。相較於腹腔鏡手術，胃內水球術以胃鏡執行，風險較低，且不切除器官，不會對身體造成永久性的傷害。

本文經授權轉載自【照護線上】 體重過重，危害健康！胃內水球減重手術成效與步驟解析，腸胃專科醫師圖文懶人包

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