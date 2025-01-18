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自由開講》談憲訴法覆議案的預防性權利救濟

2025/01/18 11:30

◎ 陳逸南

依自由時報1月12日A4版，「憲訴法覆議案遭否決 民進黨團擬提預防性權利救濟」報導指出，立法院前天否決行政院所提「憲法訴訟法覆議案」，對於後續憲政救濟的方式，行政院政委林明昕拋出「預防性權利救濟」，據了解，目前不會由行政院提出，而是由立法院民進黨團提出。黨政人士解釋，所謂預防性權利救濟，規定在民事訴訟法第246條，公法上也有。

自由開講》談憲訴法覆議案的預防性權利救濟立法院10日否決行政院所提「憲法訴訟法覆議案」，對於後續憲政救濟的方式，行政院政務委員林明昕拋出「預防性權利救濟」，必要時可適用在各種相關的司法審判制度，但是否採用需視大法官態度。（記者劉信德攝）

預防性權利救濟（保護）為一種緊急保護機制，此一機制本質上也可以讓權利救濟獲得「無漏洞」的權利保護機制，其為德國憲法訴願制度的特色所在。目前我國憲訴法已有引進德國憲法訴願制度的相關規定。

查司法院釋字第599號解釋（民國94年6月10日）指出，司法院大法官依據憲法獨立行使憲法解釋及憲法審判權，為確保其解釋或裁判結果實效性之保全制度，乃司法權核心機能之一，不因憲法解釋、審判或民事、刑事、行政訴訟之審判而異。如因系爭憲法疑義或爭議狀態之持續、爭議法令之適用或原因案件裁判之執行，可能對人民基本權利、憲法基本原則或其他重大公益造成不可回復或難以回復之重大損害，而對損害之防止事實上具急迫必要性，且別無其他手段可資防免時，即得權衡作成暫時處分之利益與不作成暫時處分之不利益，並於利益顯然大於不利益時，依聲請人之聲請，於本案解釋前作成暫時處分以定暫時狀態

又，1月11日司法節聯合國NGO世界總會舉辦「有效救濟之制度性保障—以太極門案為例」研討會，李惠宗教授發表「憲法保障的訴訟權—有效救濟之制度性保障」論文指出，基於暫時性權利保護機制，認為「預防性權利保護」（預防性權利救濟）之採行，應視案件情節予以許可，特別是環境保護類型及需要適用「預防原則」的案型。

目前憲訴法第49條規定，係有關立法委員聲請法規範憲法審查制度，讓大法官成為執政與在野黨吵架時公道伯，是民主憲政體制的常態之一。由此可見，曾有公法上預防性權利救濟之案例發生，因此，有關憲訴法「覆議案」的預防性權利救濟措施，由立法委員們尋求憲法法庭途徑來解決，是有法理依據的，值得關注。

（作者為仲裁人）

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