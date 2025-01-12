自由開講》新任食藥署長人選：應具備藥學專業

◎ 劉宇琦

食藥署長莊聲宏即將屆齡退休，新任署長人選各方矚目。食藥署作為守護國人食藥安全的關鍵單位，署長的專業背景與經驗備受關注，藥界基於專業考量一致認為新任食藥署長應具備深厚的藥學專業背景，才能有效因應日益複雜的食藥安全挑戰，並推動更完善的政策。

食藥署是守護國人食藥安全的關鍵單位，署長的專業背景與經驗備受關注。（資料照）

藥學專業之所以重要，在於其涵蓋了藥品開發、製造、檢驗、流通、使用等全方面的知識與技能。擁有藥學背景的署長，才能深入了解整個產業鏈，有效地溝通相關單位，共同維護藥品品質與用藥安全，建立一個更完善的食藥安全體系，保障國人的健康福祉。

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在全球化與科技進步的浪潮下，食藥安全面臨著前所未有的挑戰。新興藥物的研發、食安事件頻傳，以及民眾對健康意識的提升，都對食藥署有著更高的要求，這些棘手的問題若不具備專業背景恐怕難以勝任。

此外，專業領導者能建立更具信任感的治理架構，專業背景不僅關乎署長本身的能力，更影響整個機構的運作效率與公信力。一個具備藥學專長的署長對內足以服眾，對外能夠承擔才能從容應對這個職務所將面對的挑戰。

（作者為台中市健保藥局協會監事）

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