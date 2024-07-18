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自由開講》鼓勵民眾食安揭弊 遏阻「混肉」劣行

2024/07/18 19:30

◎葉昱呈

日前，高雄市政府衛生局接獲民眾檢舉，指稱轄內某冷凍公司涉嫌將過期肉品與新鮮肉品「混肉」後出售，造成不少知名五星級飯店及餐飲店受害。

日前，高雄市政府衛生局接獲檢舉，指稱轄內某冷凍公司涉嫌將過期肉品與新鮮肉品「混肉」後出售。（高雄市衛生局提供）

按過去發生的肉品食安事件，常見不肖業者以低價肉品混攙高價肉品，或以新鮮肉品混攙過期肉品，以牟取暴利，但消費者或主管機關很難從外觀辨識，許多重大食安事件的破獲，都是透過民眾舉發。雖說《食品安全衛生管理法》第四十三條已明定有檢舉人身分資料保密及獎勵規定，但依《食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵辦法》第二條規定，檢舉人檢舉違反食安案件時，仍應敘明檢舉人姓名、國民身分證統一編號、聯絡方式及地址等資訊，向主管機關提出，造成檢舉人因擔心個資外洩而望之卻步。

建議制定「揭弊者保護法」 納入檢舉人保護條款

為鼓勵民眾勇於檢舉不肖業者「混肉」之劣行，筆者認為現行保護揭弊者身分及人身安全之法制尚欠周延，應先制定「揭弊者保護法」，納入檢舉人保護條款，以提升揭弊成效。曾經有論者質疑，制定「揭弊者保護法」是否會造成惡意檢舉氾濫？個人認為，為防止黑函文化或挾怨報復之檢舉案件發生，只須在立法時，將惡意檢舉人（例如：明知無違法事實，卻刻意抹黑中傷或故意扭曲事實等）排除在保護適用對象範圍即可，也唯有確保檢舉人的人身安全，始能讓更多民眾願意為公益挺身而出。

（作者為公務員）

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