自由開講》在黑暗中「尋光」：為中國新聞自由點亮希望的曙光

◎ 宗介

「中國人權」的「尋光」計畫

在當今的中國，新聞自由早已淪為奢望，言論的壓制讓每一個渴望揭露真相的聲音都如同在黑暗中掙扎，這片土地上的記者和媒體人，無論是關注時政、民生還是社會運動，都深知一個無形的枷鎖正牢牢束縛著他們，中共的新聞審查體系將真相屢屢抹煞，任何敢於質疑的聲音都會被無情消音，正因如此，「中國人權」推出的「尋光」獨立媒體支持計畫，不僅是一項政策上的支持，更是一道為無數沉默中奮鬥的獨立報導者點亮的光。

「尋光」計畫如同一盞希望的明燈，為中國的新聞自由點亮了那道最為迫切需要的光，這份光不僅是對抗黑暗的力量，它還帶著人們對未來的信念，帶著對真相、對正義的不懈追求。（圖取自Human Rights in China-中國人權臉書）

中共對新聞自由的壓制從未消失

中共對新聞自由的壓制是無所不用其極的，這不僅表現在對新聞工作者的迫害，還體現在對言論的全面封鎖和對真相的刻意掩蓋，當今的中國，許多記者因為敢於報導現實而被關押、被打壓，當那些勇於發聲的媒體人面臨的往往是無盡的審查和威脅，這些無聲的痛苦讓人心碎。然而，當「尋光」計畫的光芒閃現時，這份希望的火花，讓我們看到了一個不屈不撓的力量，它挑戰著那無形的黑暗，勇敢地迎向每一個不願放棄真相的報導者。

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「尋光」計畫提供更勝金錢的精神庇護

「尋光」計畫不僅僅是金錢上的支持，更是精神上的庇護，為那些堅守獨立報導的媒體人提供資源和平台，讓他們能夠在最艱難的環境中繼續發聲，這是一份對真相的捍衛，對那些無法為自己發聲的中國人民的承諾，在這個充滿挑戰的時代，只有真正理解新聞自由價值的人，才能深刻體會到這些勇敢發聲者所付出的巨大代價，他們就像是黑暗中燃燒的火炬，無懼寒冷與孤獨，始終不放棄照亮他人。

而「尋光」計畫，正是那些在困境中堅守的光輝之源，它不僅給予這些媒體工作者專業的支持，還給予他們信念，讓他們知道在這片陰暗的天空下，總有一縷光可以穿透，這個計畫背後所蘊含的意義，不僅是物質上的援助，它更是一種精神上的鼓勵，一種讓獨立報導者知道他們的努力並不孤單的力量，每一個支持「尋光」的聲音，都是對中國新聞自由的推動，是對中共封鎖真相的挑戰。

共同照亮中國新聞自由的未來

然而，我們不能忽視的是，中共對新聞自由的迫害依然在加劇，每一次的打壓，每一次的封鎖，都在無情地消耗著中國社會的信任和希望，隨著「尋光」計畫的推進，我們看到的是一股不屈不撓的力量在悄然崛起，這股力量不僅是對抗中共新聞封鎖的力量，還象徵著人民對自由、對真相的不懈追求，這份力量代表著每一個不願屈服的中國人，代表著每一個渴望看到更好未來的報導者。

因此「尋光」計畫的啟動，對於中國乃至全球的新聞自由運動，無疑是一次無可忽視的推動，不僅是對那些獨立媒體工作者的支持，更是對那些希望看到真相的人民的承諾，在中共的打壓下，這束光讓我們知道，無論多麼黑暗的夜晚，終將有一天會迎來黎明，而這份光，將由那些堅守真相的勇士們照亮，照亮中國新聞自由的未來，照亮人們心中對自由和正義的渴望。

在這個充滿挑戰的時代，「尋光」計畫如同一盞希望的明燈，為中國的新聞自由點亮了那道最為迫切需要的光，這份光不僅是對抗黑暗的力量，它還帶著人們對未來的信念，帶著對真相、對正義的不懈追求。這是對中共封鎖真相的最有力回應，也是對每一位獨立報導者最真誠的支持。在這條道路上，我們每一個人都可以成為「尋光」的一部分，為中國的新聞自由，為全世界的真相，點亮一盞盞希望的明燈。

（作者為研究生）

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