自由開講》台版「N號房」輕判 兒少權益誰來顧？

◎ 范振家

2023年國內爆發「台版N號房」事件，以潘姓男子為首的6人，陳、劉、張、蘇、李，透過社群媒體進行違法行為，誘拐86名未成年少女拍攝照片，再上傳Telegram不法營利達800多萬元，甚至自詡「台蘿教主」。然而，當這些罪行被攤在陽光下，社會對正義的渴望似乎並未得到充分的回應。台中地方法院12月25日判主嫌陳姓男子12年有期徒刑、劉姓男子10年有期徒刑，其餘共犯分別判處1年5個月至8年6個月不等刑期。

兒少性剝削影像被當作商品在暗網和論壇上買賣，這背後反映了一個潛在的市場需求，而這種需求正是推動這些犯罪持續發生的主要原因。藝人黃子佼就是專賣兒少性影像的網路「創意私房」論壇10年資深會員，先後付費購入2259部兒少自拍或偷拍的裸露影音及照片。（資料照）

在現今數位化的世界中，兒童與少年性剝削的問題尤其嚴重，其犯罪模式多樣而複雜，且常常超出傳統的地理和法律邊界。這種犯罪的嚴重性不僅在於實際的性侵行為，更在於隨後的數位內容散布，這使得受害者的傷害持續且難以完全恢復。

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首先，我們必須認識到，兒童與少年的性剝削內容在網路上的流通，不僅僅是一個道德問題，更是一個深刻的社會與經濟問題。這些影像和影片被當作商品在暗網和某些論壇上買賣，這背後反映了一個潛在的市場需求，而這種需求正是推動這些犯罪持續發生的主要原因。

對於如何根本防治這類犯罪，我們可以從犯罪經濟學的角度出發，分析供給面和需求面的動態。供給面主要是那些製作並散布兒童與少年性剝削影像的犯罪者，包括個人製作者及論壇經營者。需求面則是購買或索求這些非法影像的消費者。在這個框架下，有效的法律制度和政策應當同時對供需兩端施壓，以期達到根本的犯罪預防。

一、加強法律制裁與國際合作

針對供給端，台灣和其他國家應該考慮參考歐美國家的做法，大幅提高對兒童與少年性剝削犯罪的法律刑度。此外，鑑於這類犯罪常跨國進行，強化國際間的警察合作、資訊共享和聯合行動是必要的步驟。這包括但不限於加強對加害者和網站經營者的追蹤和檢控，以及對犯罪收益的沒收和追回。

二、抑制市場需求

對於需求端的治理，台灣可以通過教育、公共宣傳及加強網絡監控來抑制市場需求。這包括提高大眾對於這類犯罪的認知和嚴重性的理解，以及對購買或觀看兒童與少年性剝削影像的行為進行更嚴格的法律制裁。此外，通過技術手段強化對網絡交易和金流的監控，可以有效打擊這類影像的買賣行為。

三、提升警方執法能力

針對前線的執法人員，增強他們對於科技工具的使用能力是至關重要的。這包括對於現有技術的培訓，如數據挖掘、網絡追蹤技術等，以便更有效地識別和追蹤犯罪行為及其行為者。展翅協會等組織已在這方面做出了努力，但需要更多資源和支持，以及與國際專家的持續合作。

最後，對於處理兒童與少年性剝削犯罪，除了法律和技術手段外，還需要一個全社會的支持系統，包括心理健康支持、法律援助和教育資源等，以幫助受害者恢復和重建其生活。只有通過一個多元化的方法，結合法律、技術、教育和社會支持，我們才能有效地對抗這一嚴重的社會問題。

（作者為管理學博士）

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