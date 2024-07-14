自由廣場》兒少性剝削新法 治療與刑罰應並重

◎ 趙萃文

藝人黃子佼在網路論壇購買兒少性影像，引發全民譁然，立法院日前三讀通過《兒童及少年性剝削防制條例》修正案。對於無故下載、付費購買持有或付費觀覽兒少性影像者，將處一年以上、七年以下徒刑，得併科一百萬元罰金，無正當理由持有兒少性影像，將處三年以下徒刑或拘役，得併科六萬元以上、六十萬元以下罰金，並律定性影像處理中心應主動巡查、下架，增設被害人性影像數位鑑識資料庫等；惟筆者認為法理上仍有數點問題：

首先新法規定，拍攝、製造、重製兒少性影像，在客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音及其他物品，以及無正當理由支付對價而持有兒少性影像，還有支付對價觀覽兒少性交或猥褻行為之性影像者，皆處一年以上、七年以下徒刑，得併科十萬元以上、一百萬元以下罰金，刑度已與國人所痛恨之刑法三三九之四條加重詐欺罪相當，被告不可能有易科罰金之機會。

請繼續往下閱讀...

本條中其實包含拍攝、製造、重製兒少性影像，及支付對價而持有或觀覽兒少性影像二種犯罪類型，前者拍攝等行為有比較高的反倫理色彩，可非難性明顯高過後者，將二者法定刑為相同的規定，無非希望透過嚴懲杜絕散布，但卻有輕重不分之弊。

針對黃子佼付費購買兒少性影像加重處罰至一到七年，官方理由是要讓這類犯行，增添檢察官緩起訴或法院宣告緩刑的困難度，或可滿足一時輿論氛圍；卻不符現今刑法思潮強調特別預防思想，給被告一個改過遷善機會。

比較立法例上，日本雖亦深受兒童色情犯罪所苦，其特別刑法《買春兒童及兒童色情處罰法》相較我國即有更精緻規定，第五條規定與兒童進行有對價性交，處五年以下徒刑或三百萬日圓以下罰金，第七條規定持有兒童色情物品，處一年以下或一百萬日圓以下罰金，製造提供兒童色情物品處三年以下徒刑或三百萬日圓以下罰金，像多數人公開陳列兒童色情物品處五年以下徒刑、單科或併科五百萬日圓以下罰金。

日本刑法針對罪質嚴重性分級，強調輔導優先，針對犯行輕微者仍給予單處罰金之機會，顯較我國更為可取。

針對單純持有兒少性影像犯罪，德、日兩國刑法規定皆傳達了一個思維︰即讓被告接受治療比讓其接受刑罰來得更好，單純對被告施以刑罰通常無助於促使其停止觀看行為，故在價值思考上，對其施以治療遠比施以刑罰更能夠解決問題。

綜言之，本次修正雖屬難能可貴的進步立法，卻不盡圓滿。律法不能教化和改善心性，要禁絕類此行為，引領大家不看、不傳，發揚人倫價值，才能創發美善的人間秩序。

（作者為大學助理教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法