自由開講》鏈結全球 防堵數位性暴力的新希望

◎二弄

2020年3月，南韓揭發了一起震驚全球的「N號房」事件。犯罪集團利用加密通訊軟體，創建多個聊天室，並以收費的方式向會員提供女性遭脅迫拍攝的性虐待影片，受害者中包括16名未成年者，共計74人，會員數量多達26萬人。這一事件揭示了數位性暴力的嚴重性，也讓人們開始關注網絡世界中的黑暗角落。

2020年3月，南韓揭發了一起震驚全球的「N號房」事件。圖為「N號房」主嫌「趙博士」趙周彬送交檢方，並首次公開示眾，當場謝罪。（翻攝自YouTube）

在台灣，我們同樣面臨類似問題。許多色情網站如「創意私房」，利用誘拐、詐騙、線上交友等手段，非法獲取並散佈性影像，會員甚至需上傳私密影片才能獲得高級會員資格。這些網站經常更換名稱，躲避執法機關的查封，使受害者持續遭受騷擾和恐嚇。

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台灣數位性暴力案件 約40%涉及未成年受害者

根據台灣數據，2021年，有超過300起數位性暴力案件報告，其中約有40%涉及未成年受害者。這些數據背後是無數家庭的破碎和受害者的痛苦。我們不能再坐視不理，必須採取積極行動，利用國內外法律工具，對平台業者施加更大壓力，甚至科處刑罰。

在全球範圍內，針對數位性暴力的法律制裁已成為趨勢。例如，美國聯邦調查局（FBI）聯合32個國家的警方，成功打擊了多個涉及數位性暴力的犯罪集團。台灣應借鑑這些國家的經驗，積極引入相關法律，設立「數位性暴力防制法」，統一管理和制裁相關行為，無論是偷拍者、散佈者，還是色情網站的經營者和會員，都應受到嚴厲懲罰。

同時，我們也應該設立專責機構，例如在行政院底下成立數位性暴力專責單位，負責統籌和協調跨部會的行動。這不僅能提高效率，還能確保每一個受害者都能得到應有的保護和支援。

數位性暴力不僅傷害受害者的身心健康，還對整個社會造成了深遠的影響。根據調查，超過60%的受害者表示，他們在事發後的生活和工作都受到了嚴重影響，甚至有些人因此無法正常生活。

我們需要在社會上建立起對數位性暴力的嚴厲譴責和嚇阻機制。圖為多位民進黨立委與婦團曾共同提出「未經同意散布成人性私密影像防治條例」草案，盼能杜絕性影像的流通。（資料照，立委林楚茵辦公室提供）

我們需要在社會上建立起對數位性暴力的嚴厲譴責和嚇阻機制。這包括教育公眾認識數位性暴力的嚴重性，以及鼓勵受害者勇敢站出來，揭發這些罪行。同時，法律機構應該加強對相關案件的偵查和處理力度，確保每一起案件都能得到公正的審判。

為了更好地防治數位性暴力，我們提出以下幾點建議：

1. 制定專法：設立「數位性暴力防制法」，統一規範和管理數位性暴力相關行為，確保每一位受害者都能得到應有的法律保護。

2. 國際合作：積極參與國際合作，引入和借鑑其他國家的先進經驗和技術，加強對數位性暴力的打擊力度。

3. 專責機構：在行政院底下設立數位性暴力專責單位，負責統籌和協調跨部會的行動，提高效率和效果。

4. 公眾教育：加強對數位性暴力的宣傳和教育，提高公眾的認識和防範意識，鼓勵受害者勇敢揭發罪行。

5. 嚴厲制裁：對於數位性暴力的犯罪行為，應加大懲罰力度，包括對平台業者的法律責任和刑事處罰，形成有效的嚇阻作用。

數位性暴力是一個嚴重的社會問題，我們不能再袖手旁觀。通過制定專法、加強國際合作、設立專責機構和加強公眾教育，我們可以有效地防止和打擊數位性暴力，為每一位網絡使用者創造一個安全的環境。讓我們共同努力，讓數位性暴力不再成為我們社會的一部分。

（作者從商）

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