自由開講》從南韓極惡劣集體性虐待「N號房」事件，借鏡看見性平教育的必不可缺！

◎張明旭

南韓警方近日查出一起極其惡劣、駭人聽聞的數位性虐待事件——「N號房」（N번방），受害者目前多達74名少女，且其中更有16名未成年的女學生，年紀最小僅11歲！多位帶頭施暴的主嫌透過加密通訊軟體Telegram經營私密情色聊天室，透過收費來散播極直播多名少女非自願被性虐待的影片，而更驚人的是，付費參與觀看這些影片的會員人數前後可能高達26萬人！這起事件不僅反映出國家對數位性別暴力的防治及法制跟不上時代，更讓大家藉由南韓社會的狀況，借鏡看見嚴重缺乏性平教育將帶來的各種傷害與負面影響！

南韓警方近日查出一起極其惡劣、駭人聽聞的數位性虐待事件——「N號房」（N번방）。圖為韓國媒體《SBS》獨家公布，「N號房」主嫌「博士」的長相及真實姓名，並揭露其學霸背景。（圖擷取自Youtube＿SBS 뉴스）



從2018年12月至今年3月，幾名20幾歲的韓國男性主嫌持續以多種方式誘騙少女，包含：利用社群網站或駭客方式專挑未成年少女搭訕，後續再利用各種不當手段騙取少女個資，接著再利用少女的個資來威脅，或是偽裝成警察，聲稱已掌握少女「散播猥褻物品」，藉由這些方式逼迫害怕的少女拍攝性虐待影片。另一種惡質手段，則是以兼職、模特兒打工為由，吸引少女應徵，拍攝裸照後，再以此威脅少女拍攝性虐待影片。而在這些私密群組的「房」中，無辜受害的少女就此被稱為「奴隸」慘遭各種性暴力對待...



在「房」內傳遞的，不僅有各種受害女性被偷拍、脅迫拍攝的情色影音，不只有各種性羞辱言論（*參與觀看者被要求必須發表性凌辱發言及上傳更多未經同意的性私密影像，不然就會被退群），還有多人性侵的直播，用刀在少女身上刻下「奴隸」或主嫌暱稱等字樣，逼迫受害少女吃糞喝尿、在她們性器官裡放昆蟲、逼她們用刀器傷害自己，甚至或逼迫她們去性騷擾自己國小的弟妹。這些慘絕人寰的行徑，從來就不是這群加害者聲稱的「情色聊天」，而是「不把這些少女當成人」來看待的嚴重人權侵犯！



更令人髮指的是，這些受害少女的長相、姓名、年紀、居住地、學校班級、工作等個資都在聊天室內流竄，藉此「導致」這些少女在生活中慘遭性侵，然後這些生活中被性侵資料及全無馬賽克的影片再度被傳回群組中供大家「享樂」！這些資料透過聊天室一層一層往外傳遞，甚至連有些非私密群組都可看見。而一但受害少女試圖逃離性虐待，嫌犯就會威脅對外全數公布這些個資，藉此繼續掌控這些少女們。而十分下流的是，在交易這些少女受暴的影片後，主嫌們還會利用這些觀看收費，假意幫助失學、低收入戶少女，藉此誘拐更多受害者者！這些加害者將「女性」視為更低一等、可隨意虐待踐踏、隨意玩弄的「器物」，並利用女性的「多重弱勢」來設下陷阱與獵捕，這些惡行所反映的，不僅是對人權的嚴重踐踏，更是背後性平教育的未曾推動！



這起事件爆發後，南韓民眾群情激憤，在短短一週內已有超過235萬人連署向青瓦台請願，要求公開嫌犯個資、長相，以及公開「N號房」聊天室內所有「付費會員」的個資，認為「進入過聊天室在那默默旁觀及參與的你們，每個人都是加害者」，而許多藝人也紛紛表態支持請願，包含CNBLUE鄭容和、Girl’s Day惠利、前Wonder Girls惠林、2AM趙權、柳昇佑、10cm主唱權正烈、白藝潾、文佳煐、夏沇秀等，Girl's Day惠利並在IG限時動態寫下「比起憤怒更感到恐怖」，前Wonder Girls惠林則表示「在群組的人都是加害者」！

「N號房」（N번방）性剝削犯罪事件爆發後，韓國民眾呼籲公開「N號房」會員個資。然而，有「N號房」會員喊冤稱道自己委屈無辜。對此，韓國女團Wonder Girls前成員惠林在個人IG上直言「#曾在房間的你們都是加害者」（圖擷取自instagram＿wg_lim）



對於民眾的憤怒與請願，青瓦台發言人今日回應，表示總統文在寅向所有受害女性及其中16名未成年人，表達最深的慰問，也同所有國民一樣憤怒，今後政府將負責刪除這些違法的影片，並將提供受害者相關的法律及醫療等援助，徹查「N號房」事件，包括聊天室內所有成員都在本次調查範圍中。



後續文在寅也在今日簡報會議中表示，他站在被害者這方，將成立專案小組徹查，「N號房」案是「毀滅人性的殘酷行為」，警方應該將此案視作「嚴重犯罪」，更加嚴肅地處理兒童及青少年的性犯罪問題。文在寅並表示希望能根除南韓性暴力犯罪，下令警方必須要對此案「所有涉案人士」進行徹查，不只是犯罪核心主嫌，更包含色情群組內的每個成員！



目前警方僅掌握120多名涉案人士、逮捕17名，其中也包含被認為是「博士房」營運者「博士」的趙嫌，首爾市警察局預計將在明日決議是否公開趙嫌身份；另外兩名主嫌「GODGOD」、「watchman」及其他協助營運管理及散佈的嫌犯則仍在追查中。



令人相當驚訝的是，警方目前抓到這些犯罪嫌疑人中，其平均年齡都約在24歲上下，其中更包含未成年人！且在這則案件被廣泛報導後，南韓多個論壇居然出現不少人在「求片」，並有多位「付費觀看的會員」跳出來反控「都是那些少女的錯」，聲稱自己「因為太委屈了，所以一直睡不著」、「自己只是繳了錢，用『正當方式』觀看了這些成人影片，不懂到底哪裡錯了！」、「比起處罰N號房的會員們，不是應該要先處罰那些上傳自己身體的『淫亂女們』嗎？如果她們不上傳的話，就不會有26萬名受害者了啊，我認為那些女性的錯更大」、「明明已經付了錢，聊天室卻沒了，最大的受害者明明就是會員們，為何還要被罰？」，實在欠缺性平意識到令人作噁！

南韓總統文在寅下令徹查「N號房」集體性剝削案。（美聯社）



從這起事件針對少女的誘騙及性虐待、如此多人享樂式地觀看及羞辱這些少女受虐、犯罪嫌疑人平均僅24歲上下、以及事情曝光後各種「求片」及充滿父權意味的「反控」，我們再次看見南韓社會上仍然存在嚴重的性別不平等、數位性別暴力防治跟不上時代，以及最為根本的「嚴重缺乏性平教育」！如果南韓社會能夠多一點性平教育，那麼或許更多少女能夠及早防範這些充滿惡意的陷阱、更早獲得應有的協助；或許這樣惡質的事件就能夠提早曝光出來、而不是持續成長至今；或許這些女生就不用再慘遭這樣性暴力對待後仍要面對網路上層出不窮的反控及羞辱...



以此為鏡，我們同樣必須正視台灣現在愈來愈多的數位性別暴力問題，不只是復仇式色情（未經同意散布他人性私密影像），更包含性別歧視及仇恨言論、跟蹤騷擾與侵害、數位工作被用來性騷擾、性剝削、性暴力、性霸凌等等，真心期盼大家能夠認識與同理N號房事件中所有受害少女的痛，更加努力地落實性平教育，讓這塊土地上的人們都能夠不再經歷類似的遭遇...



註：經歷這次慘痛經驗，南韓政府提出數點針對「數位性別暴力」的具體措施，這些台灣其實也頗能借鏡。有興趣的朋友歡迎參考「數位女力聯盟widi」的相關摘列。

（性別平等教育大平台 專案經理）

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