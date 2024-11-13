自由開講》強風發電量卻低? 甘安捏?

◎陳文卿

康芮颱風風強雨大，但風力發電站比竟只有1.56％，引起很多人質疑，怎麼連風電也放颱風假了?

康芮颱風襲台，花蓮新城鄉颳起龍捲風，民宅屋頂掀開、砸落，宛如災難片現場。（記者游太郎攝）

但台電的解釋是，風速太大風力機就會自動啟動保護裝置，停止運轉，避免受損，全世界的風力發電都如此。因此強颱康芮對風電的貢獻甚至比不上中颱山陀兒。

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康芮風電站比僅1.56％ 凱米大放送超過220萬瓩

而七月間的凱米颱風，風力發電卻超過二百二十萬瓩，堪比核三廠的發電量。因此颱風對風力發電的貢獻，不能一概而論。

凱米颱風加持下，風電出力連兩天維持在200萬瓩上下。（記者廖家寧攝）

風能的擷取係利用風車葉片將風之動能轉變為傳動軸的機械能，再將機械能轉變為電能輸出。風能與風速三次方及葉輪面積成正比，也就是說風速大兩倍，風能可以大八倍!

風速超過每秒約9級風以上 風力機就必須停機

但當風速超過每秒二十五公尺（約九級風以上）風力機就受不了，必須停機，並調整風切角度，以確保風機系統安全。因為過強的風對風機會產生極大的負荷，更容易造成葉片受損，必須等待風速適合時再運轉發電。

一般而言風力機的設計參數的有效風速為每秒二至二十公尺，風速大於每秒兩公尺即開始運轉，但若高於二十五公尺就會剎住。另有所謂額定風速（Ratedspeed），可用以估算經常的穩定風力下，一部風機可以發電的電量。

對風力發電機而言，穩定的好風比強風更重要。所以如落山風等強勁的風力，卻不見得是良好的風場。有了基本認識就可以了解為何強風發電量卻低?

（作者從事環保服務業）

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