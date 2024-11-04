自由開講》台鐵調漲票價前 應先節電管理減少耗能支出

◎賴明煌

臺鐵公司因應台電日前平均調升百分十四電價，概算臺鐵每年成本將增新臺幣四.五六億元，據該國營機構預算書與今年度財務報告，電費總支出約卅億元，占營業支出百分六.六，故臺鐵擬在十月底送董事會討論調漲票價因應之。

因應台電平均調升百分14電價，推升台鐵公司票價調漲壓力。（資料照，台鐵提供）

惟陳交通部長表示「臺鐵、高鐵票價，明年春節前都不會變動。」雖臺鐵公司已廿九年未調整票價，但他要求臺鐵先檢討節電措施，並同步請經濟部能源署專案進行專案輔導，今年也獲其補助近五千萬。

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交長為政治系專才但比我等工程與建築系更內行，他不僅睿智地點到管理之核心，也希望交部各建築要從營運管理與節能省碳面向，再參酌建築基地環境分析與氣候日照降雨地震等，返回思考合理臺灣風土建築（Vernacular Architecture）之規劃設計，而非一昧選用外國建築師作品。

臺鐵節電管理上有明顯空間可改善臚列如下：

一、列車上：吾人常搭臺鐵新購加入營運之太魯閣、普悠瑪與新三千型自強號，其車廂冷氣常在中間數列比前後車廂冷很多，而列車長若未勤於巡查車廂關心耗電冷氣溫度、深夜旅客不多散熱少或車外下雨就好冷顫抖、且列車長巡查走路易熱而不知旅客久坐怯冷畏寒。

臺鐵節電管理上有明顯空間可改善。圖為普悠瑪號列車。（資料照）

二、候車大廳與月台上：其冷氣空調常是大力吹送，但大多採用開放空間或大量帷幕玻璃耗能聚熱等建築外牆，甚無合適迴風抽氣機構來做熱交換與熱循環，不僅耗電又形成無效冷房，且讓月臺下鐵軌之運行衍生鐵屑與污染性空氣讓旅客無辜吸入肺部又易釀落軌之險，尤是地下型軌道與月台，髒空氣與低密度熱空氣等常渦漩對流上升到月台與上層候車廳及購票大廳等。

三、票務管理空間：在夏天剪票人員，需要開啟移動式冷氣機電風扇直吹降熱，尤是在某些號稱綠建築自然通風的站場裡，極端氣候酷熱難耐就外勤站員與巡查列車機務人員最瞭解；在冬天剪票口冷風直灌，就設高耗電熱暖爐暖風扇來長時間開啟禦寒，無人之際也開啟耗電。

四、整體建築管理：建物冷氣系統年久失修或採低效率中央空調，購票隔間不當未有分離式空調、長時間設定十幾度超低溫與冷媒未檢查未更換，使用高耗電卻又不清涼降低上班效能；場站未採用自動啟熄燈具與誤用過去高耗電又高熱鹵素燈等，致使無人作業時還燈火通明。

如陳部長直言臺鐵要想調票價，先再節電管理減少無謂支出，贏得社會普遍支持其確實有效管理後，臺鐵久未調價的立足點必然可獲大多數國人支持，讓其票價調漲用在行車安全工程建設與基層員工薪資上，才是萬民殷盼。

（作者為前嘉市秘書長與交通局長、南縣交通觀光局長）

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