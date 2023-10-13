自由廣場》高鐵漲價不如台鐵更新列車

◎ 林柏寬

雙十連假前夕，因公務須在十月六日往返台北、台南，當天中午從台南至台北的高鐵票很好訂，下午台北回台南的高鐵票卻遲遲訂不到票，看了一下台鐵的訂票狀況，只要願意搭乘四小時廿分的自強號回台南，還有許多剩餘票。

上一波中秋連假收假日當晚，高鐵台中站出現三公里的排隊人潮，推估要排隊二小時才有機會上車，宛如「高鐵台鐵化」，有人認為主因在於高鐵票價太便宜了，造成對號座車廂卻擠滿自由座的乘客，然而，高鐵漲價真是解方嗎？

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台灣高鐵公司要做的，應該是有效控管每班列車自由座售票的人數，而非無限制地發售自由座票券，任由人潮擠爆車廂，甚至出現對號座旅客走不進自己車廂位置的窘境。

最後，台鐵票價凍漲廿七年，漲價蠢蠢欲動，現在的台鐵乏人問津，漲價後的台鐵恐怕雪上加霜。以台北至台南的票價與時間做對照，高鐵票為一三五○元，行車時間從約莫一個半小時至兩小時不等，台鐵自強號票為七三八元，行車時間動輒四小時廿分以上，實在令人卻步！

但是，台鐵有一班新自強號「EMU3000型」只需三個半小時就可以從台北回台南。如果可以全面汰除舊自強號，大幅增加新自強號每天的營運班次，再考量大多數縣市的火車站在市中心、高鐵站在郊區，加總乘客從家中至火車站或高鐵站的時間，便宜的台鐵票其實仍有一定數量的客源，也才能真正讓台灣的交通運輸出現雙贏的局面。

（作者是台南市國中教師）

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