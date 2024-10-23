晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》媒體應扮演「警民之間、執法默契」的潤滑劑！

2024/10/23 11:00

◎陳學獎

近日，台北市議員徐弘庭在議會質詢，播放行車紀錄器畫面，並指出員警在處理一名駕駛違規併排停車時，該駕駛見警員上前欲開車離去，警察卻掏槍警戒之情事，再度將警察用槍時機及教育訓練問題搬上檯面。

警察臨檢示意圖，人物語與本文無關。（資料照／民眾提供）警察臨檢示意圖，人物語與本文無關。（資料照／民眾提供）

警察用槍時機，多年來一直廣受社會各界探討，在民主國家的社會中，每當警察在勤務中若有用槍不當或過當，首先遭受撻伐或檢討的自是「警察機關及其首長與用槍人」等。因為警察是「經過訓練」的，而一般民眾是沒有「受過教育」的，所以千夫所指之責，自然就落在警察身上！

在台灣的社會，平心而論民眾的守法精神，以及對應警察執法的態度，並不是非常守法及友善，總認為警察的出現就是來找碴！社會大眾長期以來對警察的心態就是：「期如聖賢、棄若敝屣」。過去沒有「秘錄器或監視畫面」的時代，有時候警察處理案件，還反遭受民眾惡意檢舉，甚或民代強渡關山的壓力，致使基層警察常常「忍氣吞聲」，只因「相忍為國」圓滿達成上級交付的任務！

回憶起多年前新北市刑大「林安順小隊長因公殉職」事件，歹徒因不接受警方的「示意盤查」而衝撞導致翻車，刑警們基於「人道立場」趨前欲查看有無傷患需營救，不料卻慘遭歹徒從車內開槍射殺身亡，迄今兇手仍推諉卸責逍遙法外！民眾對於警察的盤查，在感知上或許因人而異有所不同。如作奸犯科者，當然見警即逃，這是無庸置疑！但是，有時候民眾也有可能因臨時性的違法或違規，而「做賊心虛」想避開警方的盤查視線，而產生情勢誤判，導致脫序行為發生！讓警察「先入為主」合理的判斷是犯罪行為，而先行持槍警戒！

台北市議員徐弘庭昨質詢指有民眾違停卻遭員警掏槍，警察局長李西河允諾精進執法比例。中正二警分局今天也說，衡酌使用警械時機尚無過當，將持續加強相關教育訓練。（台北市議員徐弘庭提供）台北市議員徐弘庭昨質詢指有民眾違停卻遭員警掏槍，警察局長李西河允諾精進執法比例。中正二警分局今天也說，衡酌使用警械時機尚無過當，將持續加強相關教育訓練。（台北市議員徐弘庭提供）

人性究竟係本善或本惡？見仁見智、莫衷一是！不過俗語說：「少若成天性、習慣成自然」，這倒是千真萬確的事實。所以筆者建議：尊重警察的執法觀念應該從小學教育做起，教導國人如何辨識警察的執法態漾，由內政部警政署與教育部共同研擬相關詮釋的新概念！再經由媒體從中的潤滑融入宣導，讓國人明暸警察是如何的盤查，而民眾又該如何配合警察的執法，如此一來，才能化解警民之間的誤差，提升警民之間的默契。

（作者為警察）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書