自由開講》媒體應扮演「警民之間、執法默契」的潤滑劑！

◎陳學獎

近日，台北市議員徐弘庭在議會質詢，播放行車紀錄器畫面，並指出員警在處理一名駕駛違規併排停車時，該駕駛見警員上前欲開車離去，警察卻掏槍警戒之情事，再度將警察用槍時機及教育訓練問題搬上檯面。

警察臨檢示意圖，人物語與本文無關。（資料照／民眾提供）

警察用槍時機，多年來一直廣受社會各界探討，在民主國家的社會中，每當警察在勤務中若有用槍不當或過當，首先遭受撻伐或檢討的自是「警察機關及其首長與用槍人」等。因為警察是「經過訓練」的，而一般民眾是沒有「受過教育」的，所以千夫所指之責，自然就落在警察身上！

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在台灣的社會，平心而論民眾的守法精神，以及對應警察執法的態度，並不是非常守法及友善，總認為警察的出現就是來找碴！社會大眾長期以來對警察的心態就是：「期如聖賢、棄若敝屣」。過去沒有「秘錄器或監視畫面」的時代，有時候警察處理案件，還反遭受民眾惡意檢舉，甚或民代強渡關山的壓力，致使基層警察常常「忍氣吞聲」，只因「相忍為國」圓滿達成上級交付的任務！

回憶起多年前新北市刑大「林安順小隊長因公殉職」事件，歹徒因不接受警方的「示意盤查」而衝撞導致翻車，刑警們基於「人道立場」趨前欲查看有無傷患需營救，不料卻慘遭歹徒從車內開槍射殺身亡，迄今兇手仍推諉卸責逍遙法外！民眾對於警察的盤查，在感知上或許因人而異有所不同。如作奸犯科者，當然見警即逃，這是無庸置疑！但是，有時候民眾也有可能因臨時性的違法或違規，而「做賊心虛」想避開警方的盤查視線，而產生情勢誤判，導致脫序行為發生！讓警察「先入為主」合理的判斷是犯罪行為，而先行持槍警戒！

台北市議員徐弘庭昨質詢指有民眾違停卻遭員警掏槍，警察局長李西河允諾精進執法比例。中正二警分局今天也說，衡酌使用警械時機尚無過當，將持續加強相關教育訓練。（台北市議員徐弘庭提供）

人性究竟係本善或本惡？見仁見智、莫衷一是！不過俗語說：「少若成天性、習慣成自然」，這倒是千真萬確的事實。所以筆者建議：尊重警察的執法觀念應該從小學教育做起，教導國人如何辨識警察的執法態漾，由內政部警政署與教育部共同研擬相關詮釋的新概念！再經由媒體從中的潤滑融入宣導，讓國人明暸警察是如何的盤查，而民眾又該如何配合警察的執法，如此一來，才能化解警民之間的誤差，提升警民之間的默契。

（作者為警察）

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