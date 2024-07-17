自由開講》強化警用巡邏車的防撞安全係數！

◎陳學獎

日前三重警分局發生員警駕車執勤，因停等紅綠燈遭毒駕犯嫌逆向高速撞擊，造成員警一殉職一重傷及巡邏車嚴重毀損的不幸事件。

近來已發生多起警車無端遭撞事故，巡邏車係警察執行任務的交通工具，除了性能考量之外，在結構方面是否應有「強化車體及保險桿」的安全作為。

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國內警車購置及配發，除了國道警局的「紅斑馬」專業採購外，各縣市警局及專業單位則由警政署統一購置配發，或縣市政府預算購入及民間人士捐贈，故警車在廠牌及款式上各方不一。在用途上則區分：主官座車、刑事偵防車、警備車、巡邏車、交通事故現場處理車、刑事鑑識採證車、一般公務車等類別。

圖為警用巡邏車示意圖，車輛與本文無關。（資料照）

筆者認為應以「市區、郊區、山區」等不同屬性，作為配發依據的考量，才能真正符合實際勤務需求。市區道路應以小型低底盤的警車為主，高底盤的休旅式警車在市區油耗成本較大，另繁重派出所可斟酌配發商務廂型車，俾利員警作為開會、常訓、裝備領取、大型活動、證物搬運之用。郊區則因轄區幅員遼闊，宜配發中、大型款式巡邏車，可兼顧一車多用途。在山區或國家公園轄區，因屬高山地形肩負救援任務，則應以高底盤或四輪驅動警車為主。

以往巡邏車在採購性能上，大都以2000CC馬力為主軸，但隨著科技的研發較小排氣量車的渦輪增壓及電動車均已問世，未來在採購條件方面是否應有所變革。能參照國外採警車「安全實測係數」為條件，強化車體及前後保險桿的結構安全，簡化車內無謂的防護措施，讓員警在狹小的車室空間內能靈活運用身上的裝備。後勤單位若能在採購上多一分用心，讓各競標廠商提出標準的安全數據參與競標，必定能讓員警在駕車執勤時，多了一分安心及保障！

（作者為警察）

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