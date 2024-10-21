晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

健康醫療網》胃痛吃成藥止痛緩解無效？小心是「幽門螺旋桿菌」惹禍

葛齊醫師提醒，長期胃部不適、胃潰瘍，應尋求醫療協助以確定診斷並給予適當的建議與治療，且要搭配生活型態的調整。
健康醫療網

健康醫療網

2024/10/21 08:30

40歲的忙碌工程師吳先生，經常胃痛且靠吃成藥止痛及緩解，近期服藥已無法改善症狀，甚至開始解黑便，直至胃痛冒冷汗求診，發現胃部已有多處潰瘍，且感染幽門螺旋桿菌，併發胃出血。

染幽門桿菌　吃止痛緩解恐更嚴重

衛生福利部臺北醫院肝膽腸胃科葛齊醫師表示，止痛藥非萬用藥，因為吳先生且感染幽門螺旋桿菌，只吃止痛藥不僅無法治癒，潰瘍還會重覆發作且惡化。而胃潰瘍的危險因子包含使用非類固醇類消炎止痛藥、抽菸喝酒、飲食習慣不良、壓力過大、內分泌失調，以及幽門螺旋桿菌的感染。

胃潰瘍的危險因子包含使用非類固醇類消炎止痛藥、抽菸喝酒、飲食習慣不良、壓力過大、內分泌失調，以及幽門螺旋桿菌的感染。（freepik.com）胃潰瘍的危險因子包含使用非類固醇類消炎止痛藥、抽菸喝酒、飲食習慣不良、壓力過大、內分泌失調，以及幽門螺旋桿菌的感染。（freepik.com）

殺菌藥物治療　加速胃潰瘍癒合速度

葛齊醫師說明，胃部感染幽門螺旋桿菌，通常容易產生長期胃部不適、胃潰瘍，透過質子幫浦抑制劑抑制胃酸搭配幽門螺旋桿菌的殺菌藥物治療，以達到根治幽門螺旋桿菌及加快潰瘍癒合的目標。

此外，醫師向吳先生強調要配合調整生活型態及按時服藥勿自行停藥，否則可能造成治療效果不佳及幽門螺旋桿菌抗藥性增加，使先前治療前功盡棄，所幸服用藥物治療後，吳先生胃鏡追蹤狀況得到改善，不僅潰瘍癒合，且成功去除頑固難治的幽門螺旋桿菌感染，避免演變為胃癌的風險。

調整生活型態　按時正確服藥

葛齊醫師提醒，長期胃部不適、胃潰瘍，應尋求醫療協助以確定診斷並給予適當的建議與治療，且要搭配生活型態的調整，包含戒菸、戒酒，及避免慣性使用止痛藥物，多數病人在適當治療後都會明顯改善，甚至不需長期服藥。曾有病人慣性吃止痛藥，拖到解黑便、劇烈腹痛、發燒等症狀才就醫，檢查發現已是胃出血、胃穿孔的腹部急症，未即時處理有可能併發嚴重腹膜炎，甚至危及生命。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者王冠廷報導 胃痛吃成藥止痛緩解無效？　小心是「幽門螺旋桿菌」惹禍

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書