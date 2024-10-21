健康醫療網》胃痛吃成藥止痛緩解無效？小心是「幽門螺旋桿菌」惹禍

葛齊醫師提醒，長期胃部不適、胃潰瘍，應尋求醫療協助以確定診斷並給予適當的建議與治療，且要搭配生活型態的調整。

40歲的忙碌工程師吳先生，經常胃痛且靠吃成藥止痛及緩解，近期服藥已無法改善症狀，甚至開始解黑便，直至胃痛冒冷汗求診，發現胃部已有多處潰瘍，且感染幽門螺旋桿菌，併發胃出血。

染幽門桿菌 吃止痛緩解恐更嚴重

衛生福利部臺北醫院肝膽腸胃科葛齊醫師表示，止痛藥非萬用藥，因為吳先生且感染幽門螺旋桿菌，只吃止痛藥不僅無法治癒，潰瘍還會重覆發作且惡化。而胃潰瘍的危險因子包含使用非類固醇類消炎止痛藥、抽菸喝酒、飲食習慣不良、壓力過大、內分泌失調，以及幽門螺旋桿菌的感染。

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胃潰瘍的危險因子包含使用非類固醇類消炎止痛藥、抽菸喝酒、飲食習慣不良、壓力過大、內分泌失調，以及幽門螺旋桿菌的感染。（freepik.com）

殺菌藥物治療 加速胃潰瘍癒合速度

葛齊醫師說明，胃部感染幽門螺旋桿菌，通常容易產生長期胃部不適、胃潰瘍，透過質子幫浦抑制劑抑制胃酸搭配幽門螺旋桿菌的殺菌藥物治療，以達到根治幽門螺旋桿菌及加快潰瘍癒合的目標。

此外，醫師向吳先生強調要配合調整生活型態及按時服藥勿自行停藥，否則可能造成治療效果不佳及幽門螺旋桿菌抗藥性增加，使先前治療前功盡棄，所幸服用藥物治療後，吳先生胃鏡追蹤狀況得到改善，不僅潰瘍癒合，且成功去除頑固難治的幽門螺旋桿菌感染，避免演變為胃癌的風險。

調整生活型態 按時正確服藥

葛齊醫師提醒，長期胃部不適、胃潰瘍，應尋求醫療協助以確定診斷並給予適當的建議與治療，且要搭配生活型態的調整，包含戒菸、戒酒，及避免慣性使用止痛藥物，多數病人在適當治療後都會明顯改善，甚至不需長期服藥。曾有病人慣性吃止痛藥，拖到解黑便、劇烈腹痛、發燒等症狀才就醫，檢查發現已是胃出血、胃穿孔的腹部急症，未即時處理有可能併發嚴重腹膜炎，甚至危及生命。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者王冠廷報導 胃痛吃成藥止痛緩解無效？ 小心是「幽門螺旋桿菌」惹禍

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