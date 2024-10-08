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照護線上》長不高，好煩惱！提前佈局長高黃金期，最大化增值兒童成長的生長激素治療解說，專科醫師圖文懶人包

高銓宏醫師建議，如果發現3歲以上小朋友一年長高不到4公分或身高、體重在兒童生長曲線圖中落後，建議要至兒童內分泌科檢查。
照護線上

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2024/10/08 08:30

照護線上》長不高，好煩惱！提前佈局長高黃金期，最大化增值兒童成長的生長激素治療解說，專科醫師圖文懶人包

「幾年前有位12歲的男生，來就醫時身高只有135公分。」亞東紀念醫院小兒內分泌科高銓宏醫師指出，「追蹤發現，他一年長高不到4公分。進一步檢查後，確定診斷為生長激素缺乏症。」

雖然診斷生長激素缺乏症，也準備向健保申請生長激素治療，但是患者卻沒有回診。高銓宏醫師說，幾年後，患者再度回到門診，身高只有150公分，當時X光檢查顯示骨齡已經超過15歲。當男生的骨齡達16歲後，幾乎無法再長高，所以150公分大致就是他的成人身高了，錯過治療期，真的非常可惜。

高銓宏醫師提醒，在成長過程中，務必密切關注，定期記錄身高，若發現身高矮小，便要及早就醫。倘若延誤治療，恐影響將來成年身高。

小朋友的生長速度在各個階段會不太一樣， 嬰兒一年可以成長25公分，2至3足歲時，一年可以長10公分；3歲以後到青春期前，每年大概成長4-6公分；進入青春期後，生長速度又會加快。高銓宏醫師說，如果發現3歲以上小朋友一年長高不到4公分或身高、體重在兒童生長曲線圖中落後，建議要至兒童內分泌科檢查。

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別等到青春期才發現 常常為時已晚

身高的成長跟時間非常相關，臨床上會以X光片來評估當下骨齡。一般而言，男生在骨齡16歲，女生在骨齡14歲時身高就會停止成長。高銓宏醫師說，及早發現、及早介入，才能達到較理想的成年身高。

執業近二十年來，我發現近年小朋友青春期有提早的現象，「現在女生大概在小學三、四年級，男生大概在小學五、六年級開始進入青春期，逐漸出現第二性徵，例如乳房發育、睪丸變大等，但時常並不明顯，通常察覺到時已經是發育一段時間了」，高銓宏醫師說，「因此，建議家長應該要時常觀察兒童身高跟生長速度，與同齡兒童生長曲線比較，看小朋友落在曲線什麼位置，若有異常可以至專科檢查骨齡，了解小朋友成長的狀況。」

幫助長高，可以這樣做

除了密切關注身高，日常生活中也要注意可能影響身高的因素，例如飲食、睡眠、運動等，高銓宏醫師解釋，飲食方面要營養均衡，避免甜食、含糖飲料；睡眠方面建議要在晚上十點前就寢，維持充足睡眠；規律運動也可以刺激骨骼生長。

如果在調整生活後，生長速度還是比較慢，或者確定診斷為生長激素缺乏症，可以考慮使用生長激素治療。高銓宏醫師說，生長激素治療是在每天睡前以皮下注射方式補充生長激素，一般會持續使用二年至三年。接受生長激素治療必須經過詳細的檢查與評估，治療過程中也需要定期回診，回診時會測量身高、體重、骨齡或一些血液檢查，幫助醫師調整生長激素的劑量。」生長激素治療是需要家長跟小朋友們耐心的一種治療。

照護線上》長不高，好煩惱！提前佈局長高黃金期，最大化增值兒童成長的生長激素治療解說，專科醫師圖文懶人包

生長激素治療的成效在全球已普遍獲得認同，臨床結果，以生長激素缺乏的兒童為例，治療前兩年的身高大致可達到每年成長8至10公分左右，甚至10公分以上，第三年開始，每年可長高7、8公分。高銓宏醫師說，

「曾經有位緬甸患者特地來台灣就診，他在6歲時身高僅96公分（非常矮小），體重12公斤。」高銓宏醫師說，「確定診斷為生長激素缺乏症後，開始接受生長激素治療，第一年大約長高了12公分，成效相當顯著，也持續接受治療。」

照護線上》長不高，好煩惱！提前佈局長高黃金期，最大化增值兒童成長的生長激素治療解說，專科醫師圖文懶人包

目前可以向健保申請生長激素治療的疾病包括生長激素缺乏症、透納氏症、普瑞德威利症候群跟一些基因缺失症像SHOX Deficiency等。高銓宏醫師說，在台灣跟歐美日本，生長激素治療已有非常多年的臨床使用經驗，在依照醫師指示下使用，副作用並不多。現在生長激素的針頭都很細，注射時僅有輕微痛感，小朋友大多可以接受。若懷疑有身高矮小的狀況，一定要盡快就醫，珍惜這段最有機會長高的時光。

本文經授權轉載自【照護線上】〈長不高，好煩惱！提前佈局長高黃金期，最大化增值兒童成長的生長激素治療解說，專科醫師圖文懶人包

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