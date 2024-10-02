自由廣場》終身不得假釋無期徒刑修法 萬不可行

◎ 趙萃文

隨著憲法法庭一一三年憲判字第八號死刑部分合憲案，大法官為死刑在實體法及程序法上添加重重限制，立法院藍綠陣營都將推動「無期徒刑不得假釋」修法。法務部長受訪亦稱關於無期徒刑終身不得假釋，將儘速提出修正草案，本文認為如此將淪為國際法治社會笑柄，期期以為不可。

我國刑法長期模仿德國、日本，德國基本法第一○二條明文廢除死刑，刑法規定，無期徒刑服刑滿十五年即可申請假釋，日本刑法保有死刑，其刑法第廿八條規定無期徒刑服刑滿十年即可申請假釋，德日兩國刑法對於死刑觀點雖大相逕庭，但對無期徒刑受刑人仍給予一定服刑期間後假釋機會，其背後法理念不外乎，若受刑人無論如何改變皆無重獲自由之可能，將侵害其人性尊嚴存在的最低限度。何況大法官甫於今年三月憲判字第二號判決，就刑法第七十九之一條無期徒刑經撤銷假釋者一律須執行殘刑滿廿年或廿五年，宣告此嚴重違反比例原則而無效，難以想像終身不得假釋無期徒刑可通過司法審查。

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現實面上，若終身不得假釋無期徒刑真的通過，馬上面臨數項問題，其一、現行特別刑法中不涉及生命犯罪可處無期徒刑罪名不少，如近期多名政治人物疑似觸犯的《貪汙治罪條例》第四條、《毒品危害防制條例》販毒、《陸海空軍刑法》投敵罪等，這些無涉生命犯罪是否亦終身不得假釋即成問題；其二，現行《行刑累進處遇條例》規定受刑人獄中表現良好，可縮短刑期提早假釋，讓受刑人有積極悔改向上之動力，若受刑人無論如何努力都無法出獄，隨之衍生的監獄管理及戒管人身安全等，勢必形成重大問題。

就法律文化而言，現行刑法思潮已無「一命抵一命」的絕對應報觀念，台鐵太魯閣號案李姓犯人一過失行為造成四十九人死亡，最多也僅能依過失致死罪判五年徒刑，刑法正當防衛甚至允許在嚴重情況下可格殺侵害者，法務部近期甚至研擬讓顯可憫恕之長照殺人加害人能減免其刑。凡此人權典範的轉移，均可徵理性刑罰政策應優先於民粹激情式立法的論證。

我國不斷追求民主化及深化人權與和平，廢死值得費心討論，卻絕不是眼下最迫切的人權議題。目前臉書等大型數位平台詐欺廣告隨處可見、詐欺案居高不下、口號喊了廿多年的專責司法精神病院遲未現蹤，司法案件倍數成長造成血汗司法等，皆亟待相關單位合謀改善，這才是台灣作為民主人權國家的「國際聲譽」。

（作者是大學助理教授、輔仁大學法學博士）

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