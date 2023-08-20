晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 媒體

照護線上》小學二年級就來月經！中樞性早熟不能拖，及早治療改善身高，小兒內分泌專科醫師圖文解說

因為年紀很小就來月經，小女孩不知道該怎麼處理，會非常緊張、非常害怕。蘇本華醫師說，對於兒童性早熟，照顧者務必提高警覺，並向兒童內分泌科醫師諮詢，才能正確診斷、及早治療。
照護線上

照護線上

2023/08/20 09:00

「醫師，我女兒來月經了！」王媽媽牽著小女孩進到診間，一臉驚慌地說。

「現在幾年級？」醫師問。

「小學二年級。」

性早熟可能影響成年身高，中山醫學大學附設醫院兒童部部長蘇本華醫師指出，對於小學二年級就來月經的女孩，如果不治療的話，成年身高可能只有130幾公分，與台灣一般成年女性的身高落差達20公分，對於社交、自尊都有非常大的負面影響。

因為年紀很小就來月經，小女孩不知道該怎麼處理，會非常緊張、非常害怕。那位小女孩還以為得了不治之症，哭了好久。蘇本華醫師說，對於兒童性早熟，照顧者務必提高警覺，並向兒童內分泌科醫師諮詢，才能正確診斷、及早治療。

性早熟可能使骨齡超前，影響成年身高

一般而言，女孩子的青春期大概是從10歲開始，到了12歲、13歲出現月經；男孩子的大概是從11歲半開始發育。蘇本華醫師說，如果女生在8歲以前有性徵發育，男生在9歲以前有性徵發育，就算性早熟。性早熟會影響成年身高與日後的內分泌。

女孩子的性徵會有乳房發育、胸部隆起，可能是單側或雙側；男孩子的性徵包括陰莖變長、睪丸變大、陰囊顏色變深等。蘇本華醫師說，女孩子的性徵較明顯，較容易被發現，通常會較早就醫檢查。

性早熟可分成「中樞性早熟」、「周邊性早熟」。蘇本華醫師解釋，中樞性早熟與下視丘、腦下垂體的分泌有關，可能受到遺傳、肥胖、環境荷爾蒙等因素的影響；周邊性早熟可能與卵巢腫瘤、睪丸腫瘤、腎上腺腫瘤有關。

兒童內分泌科醫師會判斷患者屬於中樞性早熟或周邊性早熟，然後利用X光片評估骨齡，再擬定後續的治療計畫。

中樞性早熟的標準治療是採用針劑注射，把體內的性荷爾蒙濃度降下來。傳統的劑型是一個月施打一次。蘇本華醫師說，目前有三個月施打一次的劑型，能夠減少打針次數，使用較細的針頭亦有助於減少疼痛，降低小朋友接受治療的心理壓力，提升治療順從度。

中樞性早熟的治療會持續2年到4年不等，兒童內分泌科醫師會依照患者的年紀、骨齡、身高、荷爾蒙狀態等綜合評估判斷，決定治療持續的時間。

「曾經有位小女孩，4歲就開始胸部發育，骨齡進展非常快，超前原本的年齡大概有4年以上，也就是骨齡已經達到8歲以上，估計成年身高可能只有130公分。」蘇本華醫師回憶，「經過治療後，小女孩的身高順利長到160公分，是很成功的案例。若能早一點發現性早熟，跟小兒內分泌專科醫師好好討論，認真看待，耐心做治療，就能得到很好的結果。」

接受治療後，小朋友的性早熟能夠得到舒緩。蘇本華醫師說，很多家長會關心藥物治療是否會影響未來的生育能力，這部分在國際上已經有很多研究，報告顯示，接受治療的孩童其生育能力與一般族群沒有差異。

貼心小提醒

「部分家長也有個迷思，認為小孩發育順其自然就好。」蘇本華醫師提醒，「其實，出現性早熟，就不是自然的狀況。一定要先了解發生性早熟的原因，並由小兒內分泌專科醫師評估是否有改善的空間。」

如果懷疑性早熟與肥胖、環境荷爾蒙有關，可以嘗試調整，並密切追蹤。蘇本華醫師說，若性早熟持續進展，且對成年身高影響較大，便可考慮藉由藥物治療，幫助小孩子調整回自然的生長發育，才是比較理想的方式。

很多人會誤以為，女生月經來潮後或男生變聲後才開始長高，都是錯誤的觀念。蘇本華醫師說，照顧者要了解正常的發育，女孩子大概是從10歲開始，男孩子大概是從11歲半開始，會出現乳房發育、睪丸變大、陰莖變長等性徵。如果發現孩子提早出現性徵，請及早至小兒內分泌科就診，與醫師詳細討論，採取合適的對策。

本文經授權轉載自【照護線上】小學二年級就來月經！中樞性早熟不能拖，及早治療改善身高，小兒內分泌專科醫師圖文解說

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書