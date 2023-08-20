因為年紀很小就來月經，小女孩不知道該怎麼處理，會非常緊張、非常害怕。蘇本華醫師說，對於兒童性早熟，照顧者務必提高警覺，並向兒童內分泌科醫師諮詢，才能正確診斷、及早治療。

「醫師，我女兒來月經了！」王媽媽牽著小女孩進到診間，一臉驚慌地說。

「現在幾年級？」醫師問。

「小學二年級。」

性早熟可能影響成年身高，中山醫學大學附設醫院兒童部部長蘇本華醫師指出，對於小學二年級就來月經的女孩，如果不治療的話，成年身高可能只有130幾公分，與台灣一般成年女性的身高落差達20公分，對於社交、自尊都有非常大的負面影響。

請繼續往下閱讀...

因為年紀很小就來月經，小女孩不知道該怎麼處理，會非常緊張、非常害怕。那位小女孩還以為得了不治之症，哭了好久。蘇本華醫師說，對於兒童性早熟，照顧者務必提高警覺，並向兒童內分泌科醫師諮詢，才能正確診斷、及早治療。

性早熟可能使骨齡超前，影響成年身高

一般而言，女孩子的青春期大概是從10歲開始，到了12歲、13歲出現月經；男孩子的大概是從11歲半開始發育。蘇本華醫師說，如果女生在8歲以前有性徵發育，男生在9歲以前有性徵發育，就算性早熟。性早熟會影響成年身高與日後的內分泌。

女孩子的性徵會有乳房發育、胸部隆起，可能是單側或雙側；男孩子的性徵包括陰莖變長、睪丸變大、陰囊顏色變深等。蘇本華醫師說，女孩子的性徵較明顯，較容易被發現，通常會較早就醫檢查。

性早熟可分成「中樞性早熟」、「周邊性早熟」。蘇本華醫師解釋，中樞性早熟與下視丘、腦下垂體的分泌有關，可能受到遺傳、肥胖、環境荷爾蒙等因素的影響；周邊性早熟可能與卵巢腫瘤、睪丸腫瘤、腎上腺腫瘤有關。

兒童內分泌科醫師會判斷患者屬於中樞性早熟或周邊性早熟，然後利用X光片評估骨齡，再擬定後續的治療計畫。

中樞性早熟的標準治療是採用針劑注射，把體內的性荷爾蒙濃度降下來。傳統的劑型是一個月施打一次。蘇本華醫師說，目前有三個月施打一次的劑型，能夠減少打針次數，使用較細的針頭亦有助於減少疼痛，降低小朋友接受治療的心理壓力，提升治療順從度。

中樞性早熟的治療會持續2年到4年不等，兒童內分泌科醫師會依照患者的年紀、骨齡、身高、荷爾蒙狀態等綜合評估判斷，決定治療持續的時間。

「曾經有位小女孩，4歲就開始胸部發育，骨齡進展非常快，超前原本的年齡大概有4年以上，也就是骨齡已經達到8歲以上，估計成年身高可能只有130公分。」蘇本華醫師回憶，「經過治療後，小女孩的身高順利長到160公分，是很成功的案例。若能早一點發現性早熟，跟小兒內分泌專科醫師好好討論，認真看待，耐心做治療，就能得到很好的結果。」

接受治療後，小朋友的性早熟能夠得到舒緩。蘇本華醫師說，很多家長會關心藥物治療是否會影響未來的生育能力，這部分在國際上已經有很多研究，報告顯示，接受治療的孩童其生育能力與一般族群沒有差異。

貼心小提醒

「部分家長也有個迷思，認為小孩發育順其自然就好。」蘇本華醫師提醒，「其實，出現性早熟，就不是自然的狀況。一定要先了解發生性早熟的原因，並由小兒內分泌專科醫師評估是否有改善的空間。」

如果懷疑性早熟與肥胖、環境荷爾蒙有關，可以嘗試調整，並密切追蹤。蘇本華醫師說，若性早熟持續進展，且對成年身高影響較大，便可考慮藉由藥物治療，幫助小孩子調整回自然的生長發育，才是比較理想的方式。

很多人會誤以為，女生月經來潮後或男生變聲後才開始長高，都是錯誤的觀念。蘇本華醫師說，照顧者要了解正常的發育，女孩子大概是從10歲開始，男孩子大概是從11歲半開始，會出現乳房發育、睪丸變大、陰莖變長等性徵。如果發現孩子提早出現性徵，請及早至小兒內分泌科就診，與醫師詳細討論，採取合適的對策。

本文經授權轉載自【照護線上】小學二年級就來月經！中樞性早熟不能拖，及早治療改善身高，小兒內分泌專科醫師圖文解說

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法