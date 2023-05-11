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照護線上》乳房發育、睪丸變大，兒童中樞性早熟要正確診斷、及早治療，兒童內分泌專科醫師圖解說明

正常的青春期，女生在8歲乳房開始發育，男生在9歲睪丸體積變大，如果發現有提早發育的現象，便要提高警覺！性早熟可能與遺傳、飲食、環境賀爾蒙有關。羅福松醫師提醒，日常生活中，要避免用塑膠容器裝熱湯，避免讓小孩接觸香水、化妝品、保養品。至於牛奶、豆漿都可以喝，並不會造成性早熟。
照護線上

照護線上

2023/05/11 10:21

 照護線上編輯部

「醫師，小女兒最近都抱怨胸部會痛耶。」媽媽帶著小女孩來到門診。

「現在幾歲？」醫師問。

「6歲10個月。」

「我們先檢查看看喔。」醫師和藹地說。

檢查後確定小女孩已有乳腺發育，子宮與卵巢大小也處於青春期的狀態，而且骨齡顯著超前3年。台北長庚紀念醫院兒童內分泌科蘇雅婷醫師表示，由於小女孩屬於中樞性早熟，且有快速進展的趨勢，預估身高153公分低於遺傳身高158公分，所以在討論之後決定進行性釋素類似物的治療，每三個月一針，經過3年半的治療，在10歲半時停止。小女孩的初經在11歲半到來，最終身高157公分，接近遺傳身高，順利達到治療的目標。

正常的青春期，女生在8歲乳房開始發育，男生在9歲睪丸體積變大，如果發現有提早發育的現象，便要提高警覺。林口長庚紀念醫院兒童內分泌暨遺傳科主任羅福松醫師指出，常有家長在發現小朋友長陰毛或腳毛很多時便相當緊張，但是陰毛與腳毛並非性早熟的依據，建議至兒童內分泌科檢查，以確定診斷。

醫師會評估乳房、睪丸發育的程度，並安排骨齡檢查，了解生長板密合程度。羅福松醫師說，女生還會安排骨盆腔超音波，藉由卵巢大小、子宮大小、子宮內膜厚度來做判斷。另外還可以安排性釋素測驗（LHRH test），區分中樞性性早熟或周邊性性早熟。

兒童中樞性早熟，是因為下視丘-腦下垂體-性線軸提早活化，進而讓小朋友提早出現第二性徵。蘇雅婷醫師解釋，女生若在8歲之前有乳腺組織的發育，家長較容易察覺，至於男生若在9歲之前睪丸體積變大、陰囊變薄粉紅，家長較不容易發現，可能延誤就醫。

8成至9成的女性中樞性早熟，屬於特發性性早熟，沒有明確的腦部病灶，但是若伴隨癲癇、嚴重頭痛、視力缺損、多尿等狀況，可能要安排腦部核磁共振檢查。蘇雅婷醫師表示，男性中樞性早熟，整體而言有2成至7成5的比例是由顱內病灶所引起，因此所有性早熟的男生，都應該接受腦部核磁共振檢查。

性早熟可能與遺傳、飲食、環境賀爾蒙有關。羅福松醫師提醒，日常生活中，要避免用塑膠容器裝熱湯，避免讓小孩接觸香水、化妝品、保養品。至於牛奶、豆漿都可以喝，並不會造成性早熟。

蘇雅婷醫師也提醒，「吃東西之前，請多洗手，便可大幅減少攝入環境賀爾蒙！」

性早熟會伴隨許多問題，包括骨齡超前、初經提前、代謝問題等。蘇雅婷醫師指出，因為性激素會促進生長板密合，若性早熟快速進展，將造成骨齡超前，生長板過早密合，而影響最終成人身高。初經提前，可能對女童造成適應壓力，而且過早的初經也會增加罹患與賀爾蒙相關乳房腫瘤的風險。此外，性早熟的女孩在代謝問題方面，如肥胖、高血壓、高血脂的風險可能較一般族群高。

性早熟怎麼辦？

是否需要治療中樞性性早熟，必須經過兒童內分泌專科醫師詳細的評估。羅福松醫師解釋，治療與否取決於兒童的年齡、青春期進展的速度、身高增長速度、以及根據骨齡估計的成年身高。治療目標在於維持骨齡，避免初經提前，也有助於減少未來的代謝問題，或是與賀爾蒙相關乳房腫瘤的風險。

標準的治療是性釋素類似物針劑，打針方式可依照需求分為每個月或每三個月施打。通常是持續治療2年以上，直到把小朋友的骨齡拉到跟其他人差不多的程度，生理期也拉回跟同儕差不多的年紀再停針。蘇雅婷醫師說，使用性釋素類似物治療中樞性性早熟已有將近三十年歷史，安全性高。研究發現，使用性釋素類似物，跟沒有使用藥物作比較，未來生育能力沒有差異，甚至有研究指出，如果不治療，性早熟女生未來遇到不孕的機率可能稍微增加。

目前也有極細的性釋素類似物針劑可進行注射，有助降低兒童的疼痛與心理負擔，提升治療順從度。只要符合條件，健保也可以給付。

貼心小提醒

請小朋友們要早點睡、多運動、不要喝含糖飲料。羅福松醫師提醒，睡眠與運動可以刺激生長激素分泌，至於含糖飲料則會抑制生長激素，希望能夠在進入青春期的時候，達到較理想的身高。

家長若發現孩子們有性早熟的跡象，請務必至兒童內分泌科就診！

本文經授權轉載自【照護線上】〈乳房發育、睪丸變大，兒童中樞性早熟要正確診斷、及早治療，兒童內分泌專科醫師圖解說明

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