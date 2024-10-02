自由開講》高教環境「一國兩制」！大學教學「現況」急需被看見！

◎劉韋廷

教師節剛過，對於師道日益式微，想起英國作家狄更斯名言：「這是最好的時代，也是最壞的時代」（It was the best of times,it was the worst of times.）或可符應目前教學現場實況。首先，好的地方在於各方面教學設備、資源日新月異，學生不一定要靠老師才能獲得知識，網路無遠弗屆，想學什麼就有什麼；其次，壞的地方則是身處Z世代（25歲以下年輕人）環境的老師們，面對求學態度崩落與學以致用的快速改變，已然身心俱疲，無論是專任或兼任教職。

以大學兼任老師處境而言，公校鐘點費與私校相比，差距甚遠。有的私校助理教授鐘點每小時六百三十元，今年（113）修正公立大專校院兼任鐘點，已調至八百三十元，高教環境可說是「一國兩制」。同樣教育國家棟梁，私校老師卻咬牙苦撐。曾經在課堂上問過學生，他們知道目前私校鐘點費標準都覺得不可思議，因為鐘點費包含準備教材、上課互動、作業及考試檢核，更何況通勤時間也是重要考量，這些微薄鐘點費無法反映現實成本，私校兼任老師望之興嘆。

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以大學兼任老師處境而言，公校鐘點費與私校相比，差距甚遠。圖為AI合成照。（freepik.com）

除了薪資標準不一，師生互動早就無法跟過去相提並論。現在的學生自主意識高漲，如果對課程有意見會在網路匿名發文，舉凡私下拍照、錄影，有侵害隱私權疑慮，甚至在教學評量提出不滿，老師看了大多敢怒不敢言，校方高層以客為尊，要改進的大多是授課者，而非學生。如此一來，課堂師生互動就像演戲，老師成為銷售者希望作為顧客的學生能夠賞臉，這跟過去教學現場差了十萬八千里，老師不僅要自保，還得學習各種銷售知識的技巧，吸引客群。

時下年輕人常說：「理想很豐滿，現實很骨感」來形容兩者落差，這句話同樣也可用在當老師的身上。當老師懷抱滿腔熱血、教育理念想在教室大顯身手，很多時候換來面無表情跟漠不關心，注意力只在手機的學生們。面對少子化浪潮，教育部除了關心學生受教權益，提倡翻轉教育，更應要看見老師們的無力與悲鳴，改善同工不同酬、重研究輕教學的壓力，讓老師有尊嚴活下去。

（作者為大學兼任助理教授）

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