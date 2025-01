自由開講》高教環境「一國兩制」！大學教學「現況」急需被看見！

◎劉韋廷

教師節剛過,對於師道日益式微,想起英國作家狄更斯名言:「這是最好的時代,也是最壞的時代」(It was the best of times,it was the worst of times.)或可符應目前教學現場實況。首先,好的地方在於各方面教學設備、資源日新月異,學生不一定要靠老師才能獲得知識,網路無遠弗屆,想學什麼就有什麼;其次,壞的地方則是身處Z世代(25歲以下年輕人)環境的老師們,面對求學態度崩落與學以致用的快速改變,已然身心俱疲,無論是專任或兼任教職。

以大學兼任老師處境而言,公校鐘點費與私校相比,差距甚遠。有的私校助理教授鐘點每小時六百三十元,今年(113)修正公立大專校院兼任鐘點,已調至八百三十元,高教環境可說是「一國兩制」。同樣教育國家棟梁,私校老師卻咬牙苦撐。曾經在課堂上問過學生,他們知道目前私校鐘點費標準都覺得不可思議,因為鐘點費包含準備教材、上課互動、作業及考試檢核,更何況通勤時間也是重要考量,這些微薄鐘點費無法反映現實成本,私校兼任老師望之興嘆。

請繼續往下閱讀...

以大學兼任老師處境而言,公校鐘點費與私校相比,差距甚遠。圖為AI合成照。(freepik.com)

除了薪資標準不一,師生互動早就無法跟過去相提並論。現在的學生自主意識高漲,如果對課程有意見會在網路匿名發文,舉凡私下拍照、錄影,有侵害隱私權疑慮,甚至在教學評量提出不滿,老師看了大多敢怒不敢言,校方高層以客為尊,要改進的大多是授課者,而非學生。如此一來,課堂師生互動就像演戲,老師成為銷售者希望作為顧客的學生能夠賞臉,這跟過去教學現場差了十萬八千里,老師不僅要自保,還得學習各種銷售知識的技巧,吸引客群。

時下年輕人常說:「理想很豐滿,現實很骨感」來形容兩者落差,這句話同樣也可用在當老師的身上。當老師懷抱滿腔熱血、教育理念想在教室大顯身手,很多時候換來面無表情跟漠不關心,注意力只在手機的學生們。面對少子化浪潮,教育部除了關心學生受教權益,提倡翻轉教育,更應要看見老師們的無力與悲鳴,改善同工不同酬、重研究輕教學的壓力,讓老師有尊嚴活下去。

(作者為大學兼任助理教授)

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇,不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題,有意見想表達、有話不吐不快,都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投,文長700字內為優,來稿請附真實姓名(必寫。有筆名請另註)、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權,不付稿酬;錄用與否將不另行通知。投稿信箱:LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法