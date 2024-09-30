健康醫療網》59歲方文琳罹食道癌！醫列「危險因子」提醒女性仍須提高警覺

北投健康管理醫院梁程超副院長指出，女性發生率相當低，男女發生比率大約為16：1，而罹患食道癌就是與不良飲食習慣、喝酒、嚼食檳榔息息相關。

59歲資深女藝人方文琳，過往素有玉女掌門人，形象清新、平日也樂於在個人臉書與粉絲分享熱愛運動慢跑與健康生活。不料，近日在個人臉書自曝於今年六月因健康檢查意外發現罹患食道癌零期，由於有大腸癌、胃癌家族史的她，已時隔三年未健檢，再次安排定期檢查主要重點也放在家族疾病史上，但在這次消化道內視鏡檢查意外發現食道壁有異常病灶，經病理切片化驗確認為食道癌癌前病變。

59歲資深女星方文琳25日深夜在臉書發文證實罹患食道癌。（記者翻攝）

食道癌女性仍須當心 不良飲食習慣應提高警覺

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方文琳的臉書貼文中提到女兒與她提及食道癌幾乎都是男性為主，不該她會有，並指出都是「高粱」惹的禍！方也回想生活飲食方式，因睡眠問題每日睡前須仰賴一小杯高粱，除此之外平日酷愛喝熱湯，即使燙到嘴破也沒關係。

北投健康管理醫院梁程超副院長指出，女性發生率相當低，男女發生比率大約為16：1，而罹患食道癌就是與不良飲食習慣、喝酒、嚼食檳榔息息相關。

超過攝氏65度熱飲易傷食道 喝酒後容易臉紅者當心

梁程超醫師補充，世界衛生組織（WHO）將超過攝氏65度的熱飲定為食道癌可能的致癌因子，若覺得食物燙口時，就有可能已達到傷害食道的溫度；另，根據美國史丹佛醫學院研究有大約45%至47%台灣人口缺乏ALDH2（乙醛去氫酶）基因，也就是喝酒後容易臉紅，不能迅速清除酒精代謝後的有毒乙醛，提醒若有此狀況的族群也須當心會增加罹患食道癌、口腔癌及心臟疾病的機率。

食道癌預後差、早期幾乎無症狀 定期篩檢助預防

梁程超醫師表示，食道癌其實是一種預後相當差的癌症，台灣食道癌的平均五年存活率僅12~15%，但如果在第一期就被發現，其五年存活率還有60-70%、第二期40%、第三期20%、第四期小於5%。原因在於食道癌在早期幾乎沒有異常不適，等到出現像是吞嚥困難，喉嚨覺得卡卡等症狀，此時再去就醫檢查，大多是癌細胞已穿越食道黏膜層並侵犯食道肌肉層或食道鄰近組織，甚至可能已發生淋巴結或遠處轉移現象，也會使得後續的治療變得棘手。

建議高危險族群最好每2-3年主動安排一次消化道胃鏡檢查，若能及早發現在癌細胞未擴散前發現，有機會視情況可採用黏膜下剝離或電燒方式治療，還能避免傳統切除手術後所帶來的痛苦不適。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者王冠廷報導 59歲方文琳罹食道癌！醫列「危險因子」提醒女性仍須提高警覺

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