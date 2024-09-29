健康醫療網》男大生熬夜打電動打到中風！睡眠影響心血管健康 醫籲4招養成好眠體質

陳冠群醫師提醒，充足的睡眠對心血管健康很重要，民眾應正視睡眠問題，可用4招養成好眠體質。

大學已經陸續開學，不過A男大生卻因為中風住院而沒辦法回到學校上課。振興醫院心臟血管內科主治醫師陳冠群表示，A男大生的父母說他常常熬夜打電動，暑假期間更是沒日沒夜地玩，飲食不正常再加上睡眠不足，導致原本體型偏胖又有高血壓、糖尿病傾向的A男大生最終身體出了大問題。

熬夜打電動，飲食不正常再加上睡眠不足可能會影響心血管健康。（彭博）

所幸，A男大生經過治療、復健後獲得恢復，也不敢再熬夜打電玩了。陳冠群醫師提醒，充足的睡眠對心血管健康很重要，民眾應正視睡眠問題，可用4招養成好眠體質。

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睡眠不足有「這些」影響 嚴重可能中風、猝死

美國心臟協會（AHA）最新心臟保養指引參考「生活必要8件事（Life’s Essential 8，LE8）」，除了原本的7項健康生活行為外，也增加了「充足睡眠」的建議，成年人每晚應有7－9小時的睡眠，5歲以下兒童需10－16小時（包含午休），6－12歲兒童至少應有9－12小時，13－18歲的青少年則需8－10小時。

如果沒有充足的睡眠，不只會影響精神、情緒，還有可能造心血管疾病。陳冠群醫師表示，睡眠不足可能會使心跳不穩，導致心律不整，研究也指出沒有獲得良好睡眠的人，血糖、血壓的恆定都會受到影響，還有可能導致荷爾蒙失衡，間接提升心肌梗塞、腦中風等疾病風險，嚴重甚至會因此猝死。

時間不是越長越好 注意睡眠品質、睡眠呼吸中止症

不過睡眠時間並非越長越好，也要注意睡眠品質，陳冠群醫師建議，睡前2－4小時盡量不要進食，尤其含糖飲料、高熱量食物、含咖啡因的飲料等應盡量避免，讓腸胃道配合睡眠時間進入休息狀態，才能擁有良好的睡眠品質。

另外陳冠群醫師提醒，民眾也要留意有無睡眠呼吸中止症，因為患者在呼吸暫停的這段時間，身體會短暫缺氧，如果本身有動脈硬化，反覆的心肌缺氧，可能會誘發心律不整等問題，還有可能造成胰臟細胞缺氧，影響血糖控制，建議應諮詢耳鼻喉科醫師並做進一步檢查、治療。

好眠體質養成四步曲 維持良好睡眠習慣

擁有良好的睡眠，才能讓身心獲得充足的休息，減少各種疾病的發生機會。陳冠群醫師也提供了「好眠體質養成四步曲」，民眾可透過以下方法改善睡眠問題，但若自行調整睡眠作息及生活習慣後，仍覺得睡眠品質不佳，建議應諮詢專科醫師意見進行評估、治療：

充足的睡眠量：

大部分人每天約需8小時的睡眠時間，若白天活動量不足、白天過度躺床休息、太晚午睡、午睡時間太久等，都可能是夜間睡眠量減少的原因。

固定睡醒作息：

現代人習慣利用假日補眠或輪班工作，容易因此生理時鐘混亂，導致該睡時睡不著、該清醒時卻一直想睡。固定起床時間比固定就寢時間更重要，生理時鐘會根據個人基本所需睡眠時數、白天活動量、照光量等估算何時該讓人想睡，若白天活動量不夠、沒有適當照光，都有可能讓睡意晚點報到，導致就寢時間睡不著。

足夠的睡前準備：

大腦如同風扇，需要時間才能慢慢停下來，想養成好眠體質，就得改變生活及睡眠習慣，睡前應安排放鬆時間，讓身體及大腦有充足時間準備休息，若睡前還在處理公事、吸菸、喝酒或咖啡、看電視、滑手機等，都會使睡意遲遲不來。

另外，也要記得想睡時才上床睡覺，睡不著就先離開床，建議不要躺在床上看書、看電視、玩手機等。

調整情緒與壓力：

情緒與壓力不但會影響血壓及心跳等數值，也會影響睡眠品質，因此調整壓力與情緒相當重要。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者張慈恩報導 男大生熬夜打電動打到中風！睡眠影響心血管健康 醫籲4招養成好眠體質

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