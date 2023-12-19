健康醫療網》低溫來襲！台北馬3跑者OHCA、1中風 1地點竟比戶外更易猝死

台北市政府統計，台北馬共有3名跑者發生OHCA，緊急救護恢復心跳與血液循環後送醫院，其中1人心導管手術後，已轉加護病房治療中；餘2名於急診室留觀中；另有1名民眾中風，急診室留觀中。

「2023台北馬拉松」17日開跑，碰上強烈大陸冷氣團來襲，開跑時氣溫僅10度左右，3名選手跑到一半倒地，送醫時一度OHCA（到院前心肺功能停止），另有1人中風，緊急送醫急救後皆已恢復心跳。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文提醒：「理論上，大家覺得戶外是猝死危險地點，殊不知，室內才是猝死好發地點。」民眾若出現胸悶、胸痛、喘、呼吸急促、心悸等5大症狀，應盡速就醫。

圖為2023台北馬拉松。（資料照）

有醫師陪跑 4人送醫後皆好轉

台北市政府統計，台北馬共有3名跑者發生OHCA，緊急救護恢復心跳與血液循環後送醫院，其中1人心導管手術後，已轉加護病房治療中；餘2名於急診室留觀中；另有1名民眾中風，急診室留觀中。

請繼續往下閱讀...

北市體育局表示，現場有3名分別為26歲、46歲及50歲的男跑者在賽事中昏倒且呈現OHCA，緊急送醫急救後皆已恢復呼吸心跳；另有一名42歲男跑者中風，送醫時仍有意識。此次賽事安排醫師陪跑，4人都在最短時間內獲得救護人員協助，目前狀況皆有好轉。

胸悶、呼吸急促 猝死5大警訊

「理論上，大家覺得戶外是猝死危險地點，殊不知，室內才是猝死好發地點。」林謂文表示，高齡族群、心衰竭、放置心臟支架、中風等心腦疾病患者為猝死好發族群，遇到低溫時大多不會外出，但覺得在室內「不需要穿的太多、太厚重」而疏忽保暖。且客廳、浴室常有對外窗，室溫容易起伏，當室溫降低會促進交感神經興奮，心跳加快，引起血管收縮、血壓上升、心悸，引發中風、心肌梗塞及猝死。

受到輻射冷卻影響，猝死好發時間為清晨，凌晨時室溫約攝氏14至17度，棉被裡溫度則約攝氏32至34度，溫差至少10度以上。此時起床上廁所，若沒有適度保暖，就可能猝死。容易猝死的對象包括高齡者、患有三高、心腦疾病者，甚至獨居長者，或是家中沒有保暖設備的民眾都可能發生。

林謂文表示，根據臨床觀察，低溫時客廳及浴室為屋內最易猝死2大場所，提醒民眾在室內仍需注意保暖。建議民眾在家應多穿衣服、穿毛襪，起床前先在被窩做暖身，預熱身體，離開棉被前先穿衣服，喝點溫水，或多賴床5至10分鐘，讓身體適應溫度及姿勢變化。一旦出現胸悶、胸痛、喘、呼吸急促、心悸等5大症狀，應懷疑可能是心腦疾病引起，盡速就醫檢查，避免猝死。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬報導 低溫來襲！台北馬3跑者OHCA、1中風 1地點竟比戶外更易猝死

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法