法操》路邊拍攝偶像照片被要求刪除？公眾人物可以主張肖像權嗎？

究竟路人在公眾場合拍攝偶像藝人，他們可以主張肖像權嗎？工作人員及粉絲可以要求網友刪除照片嗎？檢查手機這個行為合法依據又是什麼？

韓國女團NewJeans今年四月被直擊在台北街頭拍攝，幾位路人幸運遇到後立刻興奮分享照片，甚至連五月天阿信都不禁分享，然而相關內容都在NewJeans粉絲的「強烈要求」之下全數刪除。根據新聞報導指出，拍攝地點附近的住戶甚至被工作人員檢查手機，都讓網友質疑：「這是黑道圍事嗎？」

韓國女團NewJeans。（翻攝自X）



究竟路人在公眾場合拍攝偶像藝人，他們可以主張肖像權嗎？工作人員及粉絲可以要求網友刪除照片嗎？檢查手機這個行為合法依據又是什麼？

公眾人物的肖像權



肖像的定義指的是「利用繪畫、雕塑、攝影等方式所形成的人物像」，不論呈現的方式為何，只要涉及人的五官就屬於肖像。不過肖像權並沒有在法律中明文規定，根據過往的實務經驗，肖像權被視為民法第18條1項上的「人格權」，而人格權受到侵害，就可以依照民法第184條1項前段以及第195條第1項請求除去侵害以及損害賠償。



不過是否侵害肖像權，則需要從對方是否為公眾人物、使用場合、使用目的等因素一起納入考量。如果被拍攝者為公眾人物，因他的肖像本身就會有經濟上的價值，若沒有經過對方同意就將照片作為營業上使用，這時候就有侵害對方肖像權的問題。不過新聞中的狀況則是NewJeans在台北街頭等公共區域被拍到，拍攝者也沒有拿去做商業使用，只是純粹在網路上分享，並沒有侵害肖像權的疑慮，工作人員也不應該就此要求路過拍攝的民眾刪除照片。

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要求刪照片反而可能觸犯刑法？



另外，工作人員要求檢查民眾手機這個舉動，或是粉絲到處出征，要求網友刪除照片的行為，也有可能觸犯刑法強制罪。根據刑法第304 條規定：「以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利者，處三年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。」



所謂的「強暴」指的是以不法強制手段影響他人意志的行為，而「脅迫」指的是對他人進行不利的告知或行為，使其心生畏懼而影響意志的手段。若是工作人員在場要求民眾出示手機、檢查照片或是刪除照片，就有可能觸犯強制罪，另外如果粉絲到處在網路上出征、脅迫網友刪照片，也會觸犯強制罪。



喜歡偶像是個人自由，想要保護偶像的心思想必每個粉絲都有，不過凡事應該都要在合法的前提下為之，如果因此吃上官司，偶像也可能招來負面的形象，這應該是所有粉絲都不希望看到的結果。

本文經授權轉載自法操 路邊拍攝偶像照片被要求刪除？公眾人物可以主張肖像權嗎？

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