法操》小粉紅大鬧英國鋼琴家，拒絕拍攝五星旗，什麼是合理隱私期待？

關於報導中提到的，卡瓦納在英國商場彈奏鋼琴開直播，究竟人來人往的路人，甚至被拍到的小粉紅能不能主張自己有肖像權，禁止他人拍攝？

◎法操司想傳媒

最近有則新聞引起廣大網友討論，英國知名鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh）近日在街頭直播演奏時，遭遇一群中國小粉紅騷擾，要求卡瓦納「遵守中國法律」不准拍攝，還當眾咆哮誣指卡瓦納是種族主義者，引發外界熱議。隨著輿論延燒，這群小粉紅的身分也被網友起底，其中一人還特地拍片「還原」事發經過，還理直氣壯稱當時對卡瓦納大吼的男子是為了「保護中國五星旗」，「我們作為中國兒女，如果見到隨意損害國旗的人跟事，我們要主動上前制止」。

（圖擷取自Dr K Boogie Woogie YT頻道）



本月19日，在YouTube上擁有逾221萬訂閱的鋼琴家卡瓦納，在倫敦一間百貨商場直播彈奏鋼琴，並與其他民眾互動，不遠處一群手拿五星紅旗的中國人突然走向卡瓦納，自稱他們是中國電視台的人，要求卡瓦納不得在該處拍攝，他們不希望自己的聲音和長相被卡瓦納拍到，還稱「因為中國法律不允許」。卡瓦納一聽只覺匪夷所思，直言「這裡不是共產中國！是英國，英國是一個自由國家，允許人民在公共場所錄影拍照，他該遵守的是英國法律，而不是中國法律」。



關於報導中提到的，卡瓦納在英國商場彈奏鋼琴開直播，究竟人來人往的路人，甚至被拍到的小粉紅能不能主張自己有肖像權，禁止他人拍攝？

肖像權



肖像權屬於人格權的一種，規定在民法195條第1項：「不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分。」所謂的侵害肖像權指的是未經當事人同意，擅自製作他人肖像、擅自公開別人肖像，原則上可以依民法第18條第一項：「人格權受侵害時，得請求法院除去其侵害；有受侵害之虞時，得請求防止之。」請求對方除去侵害。

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合理隱私期待



不過在公開場合拍攝是否能主張自己的肖像權被侵害呢？有沒有侵害隱私權的問題？這時候就要來討論什麼是合理隱私期待。



合理隱私期待指的是一個人可以合理的期待，在特定情況下具有不被他人監控、注視、蒐集資料的自由。



例如在自家房間中唱歌、跳舞就可以期待其他人不知道我在房間內做什麼，但如果是在車水馬龍的大街上又唱又跳，或是社群網站發布自己公開的跳舞影片，就沒有辦法說是有合理隱私期待。



回到新聞中的案例，小粉紅舉著五星旗在人來人往的商場走動，很難說有符合合理隱私期待。況且畫面中的小粉紅自己也在拍攝影片，也將卡瓦納拍攝進去，甚至放到網路上供民眾閱覽，殊難想像在要求別人尊重自己的隱私權同時卻又侵害他人的隱私權，這種雙標的行為。

英國鋼琴家卡瓦納與中國的「小粉紅」在倫敦聖潘克拉斯車站的直播紛爭，演變成國際事件，事後卡瓦納更拿著小熊維尼玩偶高喊「願榮光歸香港」、「全力支持台灣人」。（圖擷取自直播影片）（圖擷取自Dr K Boogie Woogie YT頻道）



卡瓦納近期也受到各大媒體邀請上台討論此次事件的經過，原本小粉紅不願自己被拍攝，但現在幾乎全世界都知道他們是誰，只能說小粉紅事與願違。關於此次事件各位有什麼看法，歡迎留言討論。

本文經授權轉載自法操 小粉紅大鬧英國鋼琴家，拒絕拍攝五星旗，什麼是合理隱私期待？

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