自由開講》死了一名工讀生之後 正視職場霸凌問題

◎李語昌

由金管會督導的保發中心「工讀生」劉姓男子今年錄取北科大研究所，因排課需每週請假一天，卻被要求學業和工作二選一，多名主管不但聯合排擠他，甚且在勞資爭議調解會中百般嘲諷，劉男最後擔心無法順利入學，留遺書走上絶路，案件經該生的老師在臉書揭發後引發社會公憤。

劉男親筆寫下「反職場霸凌」。（圖由羅台生提供）

多年前我考上研究所，依規定可向服務的學校申請留職停薪，未料主管及人事同樣要我在學業及工作二擇一，我據理力爭，問何以別的學校可以我校不行，主管告訴我決定權在他手上，不滿意就申請轉調到其他可以的學校。

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當時初入職場的我驚恐萬分，心情從金榜題名的快樂天堂，瞬間墮入必須忍痛放棄的無間地獄，甚至連日失眠身心出現狀況。幸好輾轉透過教育局裡認識的學長介入處理，才得以入學。猶記辦完留職手續當天，受上級壓力不得不同意的主管悻悻然說：「想要加薪念四十學分班（暑期没有學位但可晉級加薪的進修班）就好了，何必這樣找麻煩！」，那心不甘情不願的嫌惡嘴臉，我一輩子也忘不了。

可惜劉男不像我尚有可找的人脈資源，可以有效打通平凡百姓無法參透的官場脈絡，只能被困鎖在有志難伸的死胡同中，就算按規定申訴，也被官官相護的銅牆鐵壁給擋了回來。那位惡意刁難的長官說：「誰叫你要上進，不要上進了啦」、「立法院是我的地盤」，狠絶威逼的態勢，無異把人推向四面楚歌的絶境。

但願劉男的以死明志，可以引發各界對職場霸凌案件的重視，別再讓那些見不得下屬好的長官，拿著雞毛當令箭，為難有心向上的年輕後輩了！

（作者為大學兼任助理教授）



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