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自由開講》維護代理教師權益 職場霸凌怎解？

2024/09/13 18:46

◎黃崇銘

在校園裡，代理教師因有聘期限制，經常是做一年盼一年，縱使服務成績優良，想要免經甄選獲得再聘的機會，仍須經教師評審委員會審查通過，更別說尚未取得合格教師證書的老師，只能一次又一次地參與甄選。由於生殺大權掌握在別人手裡，代理教師永遠是最弱勢的一群。

2021年，嘉義市發生陳姓代理教師遭校長霸凌後不幸輕生的事件，監察院於今年6月通過糾正該市政府及學校。

查閱調查報告可知，該名校長的不當行為是否具備「持續性」與「重複性」，成為是否構成「職場霸凌」的關鍵。或許是因為早期將學生霸凌行為入法時，同步引進上述要件，以致各領域廣泛採用「霸凌」一詞時，其定義反而產生問題。

其實，如報告中所援引闡明的國際勞工公約，係以「暴力」與「騷擾」稱之，又報告中所確認的「權力濫用」行為，在日本，則可能近似於「權力騷擾」。

哪些行為可透過「職場霸凌」防治機制處理？

因此，我們似無須拘泥於特定詞彙，應該關切的是，哪些行為類型是我們欲透過「職場霸凌」防治機制處理的？如果將該等未具要件的行為，排除於「職場霸凌」，是否還有其他可資處理的機制？如認「職場霸凌」防治機制已然相對完備，是否有需要將「職場霸凌」限縮解釋，反而陷入無法周妥處理的窘境？

今年5月，教育部亦發布「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」。（資料照）今年5月，教育部亦發布「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」。（資料照）

於法規範體系下，各機關學校已定有職場霸凌防治及處理作業規定，今年5月，教育部亦發布「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」，法制已日趨周延，為維護各該當事人權益，有賴各機關學校加強宣導周知。

（作者為國立臺北教育大學教育學博士）

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