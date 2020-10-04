健康醫療網》竹內結子疑產後憂鬱輕生？心理師：各種關心指導棋成壓力！

台灣醫療健康諮商心理學會副理事長候南隆說，產後憂鬱症的影響關鍵是壓力，尤其來自親朋好友的關心、建議，都會變成壓力來源，若家屬沒有及時分攤壓力，媽媽就會漸漸陷在情緒中，嚴重就成為憂鬱症。

黃心瑩／記者

日本女星竹內結子日前疑似因產後憂鬱症輕生過世，讓粉絲不解「孩子不是才剛出生嗎？」、「不是拍照還好好的嗎？」、「怎麼會捨得孩子呢？」殊不知這些不正確的認知正是壓力來源。台灣醫療健康諮商心理學會副理事長候南隆說，產後憂鬱症的影響關鍵是壓力，尤其來自親朋好友的關心、建議，都會變成壓力來源，若家屬沒有及時分攤壓力，媽媽就會漸漸陷在情緒中，嚴重就成為憂鬱症。

日本女星竹內結子日前疑似因產後憂鬱症輕生過世，讓粉絲不解「孩子不是才剛出生嗎？」、「不是拍照還好好的嗎？」、「怎麼會捨得孩子呢？」殊不知這些不正確的認知正是壓力來源。（翻攝自日本雅虎／資料照）

面臨人生劇變 無法紓壓、無人理解成憂鬱症

產後憂鬱症的比例並不低，約10-15%。產後憂鬱症跟憂鬱症一樣，只是發生的時機在生產之後才有此稱呼，而且廣泛地說，從懷孕起就會有憂鬱表現，如情緒低落、想哭、失眠、脾氣暴躁等，侯南隆心理諮商師說，都是因為人生中有巨大的改變，無法掌握未來，如果因應壓力的能力不足，無法紓解壓力，加上親友無法理解，其他支持系統不足，都容易演變成憂鬱症。

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罪惡感、沒胃口、無力感 可能是產後憂鬱症

根據不同國外研究，產後容易出現3-7天短暫的情緒低落，至少三成的產婦會有；產後憂鬱症則需要經過醫師診斷，除了前述症狀之外，若出現罪惡感、沒胃口，原本有興趣的事情都提不起勁，覺得人生沒有希望，充滿無力感，就有可能是產後憂鬱症，此時看到寶寶只會更加沮喪、情緒差，甚至有可能出現自殘的念頭。當然賀爾蒙起伏是其中一個因素，但此時神隊友、豬隊友就成為關鍵！

親友關心成壓力 動口不如動手支援

親人、朋友、前輩在生產這個人生重要時刻，給予美其名的關心，事實上是規範，都會是壓力，家屬應該提供實質的援手，除了口頭關心之外，也要分攤照顧責任，讓媽媽適時休息，即使只是當個好聽眾，都能讓媽媽得到支持感，不會繼續往情緒漩渦中下沉。侯南隆心理諮商師提到，很多時候親友並非故意，但是對於不同的生活習慣、隔代文化差異、無相關知識，都會造成不夠友善的態度。

最常出現的現象，便是「帶小孩是媽媽的責任」，這種為母則強的枷鎖，往往讓媽媽透不過氣，如果寶寶晚上哭鬧，起床哄睡的多半不是隔天得上班的爸爸；或是「我們以前還不是這樣，哪有這麼脆弱！」，照護新生兒仍未上手，又面臨情緒重擊，找不到出口就會非常挫敗。當然也有無法放手的媽媽，自我要求太高，認為家人無法符合她照顧的標準，此時可以找專業人士交流討論，對於過於執著的媽媽也可以找心理諮商師介入開導。

產後憂鬱不被重視 雙重心理負擔後期更危險

現今社會與以往不同，教養模式也不同，職業婦女們常蠟燭兩頭燒，職場與家庭的雙重心理負擔，都可能造成憂鬱，侯南隆心理諮商師提醒，這並非看開一點就能處理的問題，且國人容易忽略產後情緒問題，認為是賀爾蒙起伏造成、年輕人抗壓性差，反而到後期更加危險。萬一更嚴重成為產後精神疾病，還可能會出現幻覺、妄想，如認為寶寶不是自己的，進而傷害自己或他人，此時就需要住院治療。

適時尋求外界協助 幫情緒找出口避免憾事

當媽媽們情緒不穩時，請找親友吐訴，張老師也是很好的選擇，侯南隆心理諮商師說，若情緒不穩到影響生活時，也可以至社區中的心理諮商所、各縣市的心理健康中心諮詢，確診後才需要到身心科就醫。國外研究顯示，面對人生巨變，有時候爸爸也會有產後憂鬱現象，他呼籲婦產科其實可以加入心理諮商服務，讓新手爸媽心靈有寄託，避免憾事發生。

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本文經授權轉載自健康醫療網 竹內結子疑產後憂鬱輕生？心理師：各種關心指導棋成壓力！

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