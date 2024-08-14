自由開講》中共對臺認知作戰：以「臺灣軍費提高」議題為例

◎王天宇

隨著中國日益增強的軍事威脅，臺灣提高國防支出的聲浪也呼之欲出，特別是美國學者建議臺灣應將軍費增加至佔GDP的5%一事，引起國內政反面論述；然而，經觀察中共央媒所釋放的官方內容不難發現，中共也開始利用此議題對臺展開認知作戰，以下將深入探討中共可能採取的三大攻擊策略以及欲達成之戰略目標。

渲染臺灣軍事擴張與兩岸開戰威脅

沒有一個國家想要打仗，中共在面對臺灣軍費提高的議題時，刻意強調這是一種「軍事擴張」的行為，意圖挑起區域內的軍備競賽，並將我國政府描繪成破壞區域穩定的「麻煩製造者」；此外，在國際輿論場域，集中火力批評臺灣的軍事支出超出「合理範圍」，將其解讀為對中國及周邊國家的潛在威脅，這種攻擊策略不僅旨在孤立臺灣，還企圖讓國際社會對臺灣的防衛需求產生質疑，進而降低周邊國家對臺灣的支持與合作意願。

請繼續往下閱讀...

沒有一個國家想要打仗，中共在面對臺灣軍費提高的議題時，刻意強調這是一種「軍事擴張」的行為，意圖挑起區域內的軍備競賽，並將我國政府描繪成破壞區域穩定的「麻煩製造者」。（路透社）

煽動美國內部分歧

中共深知，美國內部對於是否無條件援助臺灣存在分歧，這種分歧恰恰是中共可以利用的漏洞，並在美國社會製造對立，從而削弱美國對臺政策的一致性，同時，激化美國內部的反戰情緒與美國社會中的孤立主義傾向來挑撥臺美同盟的互信基礎，影響臺灣日後的國防政策和戰略選擇。

炒作臺灣軍事擴張將造成人民實質性損害

中共抓住臺灣提高軍費這一點，大肆炒作我國政府「浪費納稅人的錢」在軍事上，而忽視了社會福利和經濟發展，藉此煽動臺灣內部的不滿情緒，特別是在臺灣經濟壓力增加的背景下，中共可能會誇大政府在民生方面的投入不足，從而打擊我國政府的公信力，加深臺灣社會內部的矛盾，達成其分化臺灣民眾、抑制臺灣人民抗中意志之最終目標。

結語：

中共對臺灣的認知作戰並非一朝一夕之功，而是長期的系統性行動，臺灣在增強自身防衛能力的同時，必須高度警惕加強輿論戰的應對能力，通過更透明、快速信息發布管道和有效的公共溝通，抵制中共的認知議題操作攻擊，維護臺灣內部的團結與對外的堅定立場。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法