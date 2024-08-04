自由開講》《零日攻擊》揭露中共認知戰：台灣需高度警覺

◎吾玟

台劇《零日攻擊》揭示中共對台灣的認知戰和心理戰，引發廣泛關注，該劇描述中共如何利用虛假信息和心理戰術來擾亂台灣社會，企圖動搖民心，削弱台灣的抵抗意志，劇中呈現的假消息如「金門棄守」和「總統逃亡」等，無不警示台灣民眾需要保持高度警覺，不被中共的假消息所迷惑，增強對信息的辨別能力和獨立思考的意識。

《零日攻擊（Zero Day）》海報。（圖取零日攻擊官方臉書）

隨著劇情推進，《零日攻擊》展示戰爭爆發前夕台灣社會可能面臨的種種困境，包括金融市場崩潰、外國撤僑以及被滲透的黑道引發內亂等，這些情節讓觀眾深刻認識到，一旦戰爭來臨，台灣將陷入極度動盪，劇情提醒台灣人民必須提前做好準備，不僅要加強國防建設，還要保持清醒的頭腦，防止中共利用恐慌和混亂達到不戰而勝的目的。

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《零日攻擊》還揭示中共如何滲透台灣媒體，通過駭入電視台發布投降信息，鼓勵舉報「台獨分子」，進一步製造社會恐慌，這些情節警示台灣民眾，中共企圖通過控制媒體和散布假消息來削弱台灣的抵抗力，而面對這種情況，台灣人民應該加強媒體識讀能力，不輕信來源不明的消息，保持獨立思考，團結一致，共同抵禦中共的認知戰和心理戰，保衛國家安全。

（作者為劇迷）

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