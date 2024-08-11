自由開講》中國無人機再掀波瀾：留學生在韓國偷拍美軍航母被捕！

◎劉硯

韓國釜山警察廳近期宣布以違反《軍事基地和軍事設施保護法》的罪名逮捕 3 名中國籍留學生並展開調查，他們被指控涉嫌使用無人機拍攝停靠在釜山海軍基地的美國航空母艦羅斯福號（CVN-71），類似事件在各國接連發生，無人機所造成的國安威脅，是不容忽視的問題。

圖為韓國總統尹錫悅於今年6月參訪停靠在釜山軍港的美國航空母艦羅斯福號（CVN-71）。（法新社）

在韓國釜山發生的無人機偷拍事件中，涉案者聲稱僅是出於好奇心而拍攝美國航空母艦和軍事基地，然在這種高度敏感的地區，這樣的行為無疑會被視為潛在的威脅，無論是出於好奇心，還是更複雜的動機，這種行為所帶來的後果都是嚴重的，尤其是在當今地緣政治緊張加劇的背景下，任何涉及軍事設施的非授權行為都可能被視為潛在的間諜活動，從而引發國際的不安。

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這類事件並非僅限於某一國家發生，隨著無人機技術的普及，類似的情況在全球各地屢見不鮮，美國近期也發生類似事件，一名留學生利用無人機拍攝軍事造船廠，引發當地的高度警覺，這一事件展示出無人機在軍事和安全領域中的雙刃劍特性，它們可以用於合法的商業和娛樂活動，但也可能被不當利用，成為潛在的威脅工具，使得各國政府和軍方不得不加強對無人機的管控，以防止敏感信息的泄露。

這些事件提醒我們，隨著科技的進步，國家安全面臨的挑戰也越來越複雜，無人機作為一種普及的消費品，其潛在威脅需要被更加重視，我們必須認識到，在開放的社會中，如何在保持技術進步和保護國家安全之間找到平衡，將是未來一個重要的議題。

這些無人機偷拍事件再次強調技術進步所帶來的雙刃劍效應，在享受科技帶來便利的同時，我們也必須保持警惕，防範可能帶來的安全隱患，如何制定合理的法律與政策，以確保這些技術不會被不當使用，並保護國家的安全和利益，是未來應該共同努力的方向。

（作者為研究生）

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