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自由開講》基隆市政混亂 市民忍無可忍選擇「拆樑」導正

2024/08/10 11:00

◎鄭靖文

在父親節前一天，以「小愛爸爸」自居的基隆市長謝國樑收到一份難忘的人生禮物。公民團體發起的拆樑罷免，經基隆選委會查對，共寄出1,441份查詢單，即使剔除不計，連署份數仍遠高於成案門檻，幾乎宣告第三階段的罷免投票已成定局。

之所以走到這個地步，無非是謝國樑的市政治理荒腔走板，惹人訕笑又讓人無法忍受，可說咎由自取。

相關事例不勝枚舉，只要是基隆人都能娓娓道來。例如，「年輕人做公益送電動機車」的政見，謝國樑上任後一改再改，射了箭還找不到靶。此外，東岸商場委外案，更因基隆市府罔顧法治，帶頭夜襲闖入，讓人見識到謝團隊在行使公權力時的任意與粗暴。被市民當笑話的，還有在海洋廣場上的白色沙發組，因為天候等因素，剛上路就陣亡，拍完宣傳照後就上演白色沙發失蹤記，比小孩子扮家家酒還鬧。

全台22縣市也只有謝國樑的市政治理如此離譜，才會有此「獨家禮遇」。這是謝國樑最該深切自省之處，也是謝國樑從罷免漩渦脫身的優雅解方，偏偏謝國樑與國民黨選擇貼標籤、操作撕裂。凡是響應罷免者，不是公民也不是年輕人，而是綠營同路人。

但六月發現恫嚇無效，國民黨變本加厲，朱立倫主席下令全黨救一人，從馬英九到連勝文，每周都有國民黨頭人到基隆「挺樑」，試圖把藍綠對決拉到最高點。

圖為近日國民黨主席朱立倫（右）陪同基隆市長謝國樑（左）到仁愛市場推廣基隆美食，謝國樑受訪表示「謝謝朱立倫主席力挺國樑」。（資料照）圖為近日國民黨主席朱立倫（右）陪同基隆市長謝國樑（左）到仁愛市場推廣基隆美食，謝國樑受訪表示「謝謝朱立倫主席力挺國樑」。（資料照）

問題是，一個正常的市長有需要做到這樣？所有的矯情，都有破綻。例如，謝國樑站在路口跟市民打招呼，美其名為「行銷市政」，但不久前他才花費公帑，重金禮聘前民眾黨發言人楊寶楨擔任「市政宣傳大使」，為何讓楊寶楨領錢沒事幹，自己卻頂著酷暑活受罪？

如果楊寶楨貴為民眾黨要員，不願意幫忙謝市長，那花1200萬找安心亞擔任基隆城市代言人，被議員批評4個月看不到人，或許請代言人出來露臉，會不會比市長更討喜？

而同樣是鞠躬，基隆市政府負責公共關係的公務員，也剛好在鏡頭前鞠躬，但他是在道歉，因為市府未經同意盜用市民攝影作品，恨不得躲進基隆市政府前裝了又拆的人工草皮。

面對即將到來的罷免投票，謝國樑繼續忽視這些市政上種種荒謬之處，讓國民黨全力操作「挺樑」，其實就是磨刀霍霍，準備撕裂這座城市的潛台詞；而被抹綠的「拆樑」，反而展現了最素樸的民主初心：任何人，一旦當了市長，無論黨籍為何，都應該全力守護這座城市，讓基隆進步、讓市民有光榮感，若有毀諾，罷免則是忍無可忍的最嚴厲警告。

（作者為自由業）

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