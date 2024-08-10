晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》從台海內海化到矮化台灣，中共法律戰花樣百出！

2024/08/10 12:30

陸委會主委邱垂正呼籲北京當局正視兩岸現實及台灣主流民意，以務實態度與台灣民選合法政府進行溝通對話，透過堆疊善意及互信，促進雙方互動的正向循環。（資料照）陸委會主委邱垂正呼籲北京當局正視兩岸現實及台灣主流民意，以務實態度與台灣民選合法政府進行溝通對話，透過堆疊善意及互信，促進雙方互動的正向循環。（資料照）

◎張亞柔

陸委會主委邱垂正在「中國反分裂國家法與法律戰之影響」座談會上指出，自520總統賴清德就職以來，中共對台採取文攻武嚇、經濟脅迫及灰色地帶等複合式壓迫手段，並於6月21日發布懲治台獨的「意見」，進一步對台實施法律戰。

中共對台法律戰的核心是「反獨、促統、促融」，試圖透過單邊立法將中國大陸的法律效力延伸至台灣，侵害台灣國家主權，為統一鋪墊法理基礎，達成強制性統一的目的。

中共對台實施「法律戰」對台灣構成多重威脅，具體而言，中共法律戰策略分為五個方面：首先是制定如「反分裂國家法」等法律，為其對台動武提供法律依據，奠定侵略台灣的法理基礎；其次，中共試圖將法律效力擴展至台灣及其他國家，對支持台灣的個人和組織進行法律威脅和制裁；第三，推動「台海內海化」，透過法律手段將台灣海峽內海化，削弱台灣的國際地位，限制國際社會對台灣的支持；第四，曲解聯合國大會第2758號決議，將台灣矮化為中國的一部分，打壓台灣國際地位和參與國際組織的權利；最後，制定反外力介入法規，阻止其他國家對台灣的支持和介入，進而孤立台灣，以達兩岸統一目的。

這些法律戰策略不僅悖離國際法及兩岸現實，部分還涉及武力等非和平作為，違反自由、民主、人權等普世價值，只會挑起兩岸人民對立，升高敵意螺旋。邱垂正強調，這些作為不會改變中華民國是主權國家的事實，也不會得到國際社會的支持。對台灣民眾而言，這些法律沒有任何拘束力，只會嚴重傷害兩岸的正常往來。

面對中共逐漸加大的法律戰威脅，中華民國政府將持續堅定捍衛國家主權，充實民主防衛法制，同時提升民主、社會及經濟文化等各方面的韌性。政府也提醒民眾在兩岸交流中的各種風險，關注自身安全的同時，共同維護國家安全利益。邱垂正呼籲北京當局正視兩岸現實及台灣主流民意，以務實態度與台灣民選合法政府進行溝通對話，透過堆疊善意及互信，促進雙方互動的正向循環。同時，期盼美國等理念相近國家繼續支持台灣，共同反對中共藉法律戰矮化中華民國主權，恫嚇台灣人民與國際社會，停止以片面作為，破壞台海和平穩定。

（作者為自由業

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書