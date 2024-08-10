自由開講》從台海內海化到矮化台灣，中共法律戰花樣百出！

陸委會主委邱垂正呼籲北京當局正視兩岸現實及台灣主流民意，以務實態度與台灣民選合法政府進行溝通對話，透過堆疊善意及互信，促進雙方互動的正向循環。（資料照）

◎張亞柔

陸委會主委邱垂正在「中國反分裂國家法與法律戰之影響」座談會上指出，自520總統賴清德就職以來，中共對台採取文攻武嚇、經濟脅迫及灰色地帶等複合式壓迫手段，並於6月21日發布懲治台獨的「意見」，進一步對台實施法律戰。

中共對台法律戰的核心是「反獨、促統、促融」，試圖透過單邊立法將中國大陸的法律效力延伸至台灣，侵害台灣國家主權，為統一鋪墊法理基礎，達成強制性統一的目的。

請繼續往下閱讀...

中共對台實施「法律戰」對台灣構成多重威脅，具體而言，中共法律戰策略分為五個方面：首先是制定如「反分裂國家法」等法律，為其對台動武提供法律依據，奠定侵略台灣的法理基礎；其次，中共試圖將法律效力擴展至台灣及其他國家，對支持台灣的個人和組織進行法律威脅和制裁；第三，推動「台海內海化」，透過法律手段將台灣海峽內海化，削弱台灣的國際地位，限制國際社會對台灣的支持；第四，曲解聯合國大會第2758號決議，將台灣矮化為中國的一部分，打壓台灣國際地位和參與國際組織的權利；最後，制定反外力介入法規，阻止其他國家對台灣的支持和介入，進而孤立台灣，以達兩岸統一目的。

這些法律戰策略不僅悖離國際法及兩岸現實，部分還涉及武力等非和平作為，違反自由、民主、人權等普世價值，只會挑起兩岸人民對立，升高敵意螺旋。邱垂正強調，這些作為不會改變中華民國是主權國家的事實，也不會得到國際社會的支持。對台灣民眾而言，這些法律沒有任何拘束力，只會嚴重傷害兩岸的正常往來。

面對中共逐漸加大的法律戰威脅，中華民國政府將持續堅定捍衛國家主權，充實民主防衛法制，同時提升民主、社會及經濟文化等各方面的韌性。政府也提醒民眾在兩岸交流中的各種風險，關注自身安全的同時，共同維護國家安全利益。邱垂正呼籲北京當局正視兩岸現實及台灣主流民意，以務實態度與台灣民選合法政府進行溝通對話，透過堆疊善意及互信，促進雙方互動的正向循環。同時，期盼美國等理念相近國家繼續支持台灣，共同反對中共藉法律戰矮化中華民國主權，恫嚇台灣人民與國際社會，停止以片面作為，破壞台海和平穩定。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法