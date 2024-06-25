自由開講》中共修訂《反分裂國家法》的政治動機

◎陳俊

近期中共修訂《反分裂國家法》，擴大對「分裂行為」的定義，引發廣泛關注，此修法舉措背後隱含著中共政治動機的策略性考量，以下從多角度分析中共修法的政治動機，揭露其對內外政策的影響。

中國21日大陣仗發布懲治台獨的「意見」，「分裂國家」最高可判死刑。（中央社）

中共修法表現其對臺擁有專制權

中共修法的首要動機在嚇阻我國政治自由，透過擴大「分裂行為」的範疇，中共企圖藉對臺政策施壓，向國際社會展現其對臺灣的重視與不妥協立場，這種強硬修法反映中共對臺政策的絕對專制，也凸顯對臺灣問題的敏感神經。

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修法對中共國內政治穩定的作用

中共修法不僅是對臺政策的具體表現，也牽動中共國內政治穩定的重要因素，透過加強對「分裂行為」的懲罰力度，中共尋求維護國內統一和社會穩定，修法可在一定程度上動員國內民眾，凝聚對國家統一的支援，進一步強化中共在國內政治的主導地位。

中共修法對國際關係的影響

除在國內政治層面上的作用，中共修法亦影響其國際關係，修法擴大中共與其他國家在臺灣問題上的互動範疇，於國際間引發討論和爭議，中共對臺政策強硬可能引發國際社會對中共在言論自由和人權等方面的關切，對中共外交戰略產生影響。

結語

中共修法為其帶來政治風險與挑戰，儘管修法可能在短期內鞏固中共在臺政策的立場，但也可能引發國內外輿論的批評與反感，中共須在政治與國際壓力下平衡自身利益與外交形象，並小心應對可能出現的政治挑戰，這種隨時變化政治環，也為中共政策制定帶來未知的後果。

（作者為國際情勢研究員）

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