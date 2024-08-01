自由開講》小戴已是行動典範！民主台灣教育文明領先中國中共的見證

◎張天泰

台灣羽球一姐戴資穎在巴黎奧運羽球項目小組賽E組的第2場比賽交手老對手，來自泰國的依瑟儂（Ratchanok Intanon），小戴此役狀態不如依瑟儂，直落二不敵依瑟儂，代表小戴在職業生涯最後一次奧運也劃下終點，小戴在賽後也與依瑟儂相擁，轉播畫面也捕捉到小戴留下淚水告別奧運戰場。

台灣羽球天后戴資穎（右）法國時間31日在2024巴黎奧運女單預賽敗給泰國的依瑟儂（左），兩人場上較勁，場下則是惺惺相惜的好朋友，賽後雙方在網前致意。（中央社）

行動堅持下去，失敗的下一步就是成功，曾記得戴資穎第一次被陳雨菲挫敗，但台灣人民仍堅持鼓勵、不離不棄的全力支持戴資穎，並拒絕把運動選手物化工具化，認為選手達不到金牌目標，就貼其無價值的壓迫標籤，鼓勵是動力，於是讓小戴得到第二次擊敗陳雨菲的決勝力量，因為台灣教育環境明白需給予失敗的空間，才會後來的成功，對照極權中共的紅軍文化式教育，回顧東京奧運，中國桌球混雙選手得銀牌，就必須被中國內部輿論逼哭一樣，看待一次失敗就是永遠失敗，忽略失敗是成功的基本經驗。

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讓筆者想起在中國大學任教三年，當時中共偏鄉大學主管，竟對大學老師說我們在這次學術評鑑、項目競賽等，一定要打勝仗，沒有打勝仗就是無價值、一事無成、尸位素餐，顯而易見，極權中共已無知到以為可把紅軍的軍事治理文化，套在任何一人事物上使用，卻不知道人事物的屬性是不一樣的，事實上，高等教育的精神不是軍事演練，高等教育要有恆毅力、有耐心、需要時間的行動累積，失敗就是成功的另一面，是先包容失敗才會有後來的成功！

這就是民主台灣領先極權中共的教育文明，有包容失敗的鼓勵動力教育學，而目前台灣特殊孩子的教育處境，相對於中國，中共對於特殊孩子，沒有人性化對待，只是要利用特殊孩子的天賦為其黨性政治服務，是用過即丟的，把人「物化」的工具人做法，沒有真正愛和尊重這些特殊孩子，中國也曾有智力高的孩子，被迫接受中共揠苗助長式的填鴨教育，中共媒體爭相對神童進行獵奇報導，後來這些智力高的孩子們一時失敗，便像物一樣被丟棄，被合理化嘲諷羞辱，然而，智力高的孩子始終是人不是物品，極權中共卻因為專制的社會制度，合理化助長把人工具物化的歪風，而台灣是民主、自由、人權灌溉的教育國家，所以我們可以用耐心、包容、善待這些特殊孩子，透過人性化教育制度培養一個幸福的特殊孩子，同時，台灣的教育文明也培育出在BWF世界排名第三的小戴，是重視民主、自由、人權的台灣可以做到，但短視近利的極權中共做不到！

（作者為教育博士、政治工作者）

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