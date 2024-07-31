自由開講》藝人言論遭圍剿：蘇醒事件揭示中共體制的悲哀

◎李玟靖

蘇醒為中國節目《快樂男聲》出道的男歌手，近日因一句「毫無懸念」在網絡上引發軒然大波，顯示在中共嚴密控制下，藝人們所面臨的巨大壓力和言論禁忌，蘇醒在巴黎奧運賽場上觀賽時，隨口表達對中國選手的信心，卻因被認為是不尊重其他選手的努力，而遭到小粉紅和網民無情攻擊，要求蘇醒火速刪除原文並拍攝道歉影片，彰顯中國藝人言論自由受限。

其實蘇主要是表達對選手的信心，卻依然被視為觸犯「半路開香檳」的大忌，這種過度敏感的反應，反映在中共統治下的社會氛圍，藝人幾乎無法有表達的空間，任何稍有不慎的言辭，都可能引發網路輿論或猛烈抨擊，甚至影響個人的職業生涯，使得中國藝人發表言論須小心翼翼，生怕一不留神就引來巨大的麻煩。

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蘇醒事件，反映在中共統治下的社會氛圍，藝人幾乎無法有表達的空間，任何稍有不慎的言辭，都可能引發網路輿論或猛烈抨擊，甚至影響個人的職業生涯。（彭博）

然而，蘇醒事件也凸顯中共體制下藝人的尷尬處境，他們身處輿論的風口浪尖，既要表現對國家的忠誠，又要避免觸犯社會敏感神經，這種兩難的局面，不僅限制他們的言論自由，也使他們難以真實表達內心的想法，蘇醒的道歉影片，是他在壓力下的妥協，反映中共統治下藝人的無奈。

蘇醒事件揭示中共對言論控制的嚴厲程度，以及這種控制藝人言論造成的深遠影響，在這種環境下，中國藝人們的自由空間被大幅壓縮，他們不僅需要迎合官方的口徑，還要承受來自小粉紅和網民的壓力，中國藝人們如何在維持職業生涯的同時，保有個人意見和尊嚴，成為一個值得深思的問題。

（作者為藝文工作者）

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