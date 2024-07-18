自由開講》美國制裁與中國反制：人權問題再掀外交風波

◎危妮郝

美國政府近日重申，將繼續拒絕核發簽證給涉及新疆、西藏人權問題的中國官員。此舉引發中國政府的強烈反應，北京宣布將對損害中國利益的美方官員採取對等簽證限制措施。這一連串的外交動作再度激化了兩國間的人權爭端，凸顯出中美之間的深刻矛盾。

美國國務院發言人馬修·米勒（Matthew Miller）近日重申，將繼續拒絕核發簽證給涉及新疆、西藏人權問題的中國官員。（美聯社檔案照）

美國的制裁措施

美國國務院發言人馬修·米勒（Matthew Miller）在7月12日的聲明中明確表示，無論中美關係的緊張局勢是否緩和，美國將繼續對涉及新疆、西藏及其他地區人權問題的中國官員實施簽證限制。米勒強調，北京並未履行其在人權方面的承諾，新疆持續發生的種族滅絕與違反人道罪行、香港基本自由的侵蝕、西藏的人權侵犯事件，以及中國在全球各地的跨國鎮壓，都是明證。

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美國的這一立場顯示出其對中國人權問題的高度關注，尤其是在新疆和西藏地區的嚴重人權侵犯。美國政府希望通過這種簽證限制措施，向國際社會表明其對人權的堅定立場，同時向中國政府施壓，要求其改善人權狀況。

中國的反制措施

面對美國的制裁措施，中國政府迅速做出了回應。據央視新聞報導，中國外交部發言人林劍在例行記者會上表示，美國蓄意散布虛假訊息，抹黑中國人權狀況，對中方官員濫施簽證限制，這嚴重干涉了中國內政，違反了國際法和國際關係基本準則。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。

中國外交部發言人林劍在例行記者會上表示，美國蓄意散布虛假訊息，抹黑中國人權狀況。（歐新社檔案照）

林劍強調，作為反制措施，中方將依法對在涉華人權問題上製造謊言、推動對華制裁、損害中方利益的美方官員採取對等的簽證限制。這一措施顯示出中國政府在面對國際壓力時的強硬立場，同時也是對美國干涉中國內政的一種警告。

背景與影響

中美在人權問題上的對峙由來已久，尤其是新疆和西藏的人權問題，一直是兩國之間的敏感話題。美國及其盟友指責中國在新疆地區對維吾爾族和其他穆斯林少數民族進行大規模拘禁、強迫勞動和其他人權侵犯行為，這被認為是種族滅絕和違反人道罪行。而在西藏，中國政府被指控實行高壓政策，壓制藏族的宗教自由和文化權利。

中國政府則堅決否認這些指控，稱其在新疆的行動是打擊恐怖主義和極端主義，而在西藏的政策是為了促進經濟發展和社會穩定。中國政府強調，其人權狀況不容外國干涉，任何國家無權對中國內政指手畫腳。

這次中美之間的簽證限制措施，將進一步加劇兩國之間的緊張關係。美國的制裁措施雖然旨在向中國施壓，但其實際效果有限，更多的是象徵性的姿態。中國的反制措施也同樣具有象徵意義，更多的是表明其不屈服於外部壓力的立場。

支持台灣的國防政策

在這場中美人權爭端中，台灣應當堅定支持美國的人權立場，同時也應加強自身的國防建設。台灣作為民主自由的象徵，應該與國際社會一道，譴責中國在新疆和西藏的人權侵犯行為，並呼籲更多國家對中國施加壓力。

同時，台灣應利用這一機會，加強與美國在國防領域的合作，提升自身的防禦能力。面對中國的軍事威脅，台灣必須保持高度警惕，確保國家的安全和穩定。台灣政府應進一步推動國防現代化，提高軍隊的戰鬥力和應變能力，以應對來自中國的挑戰。

中美在人權問題上的對峙，再次凸顯出兩國之間的深刻矛盾。美國對中國官員的簽證限制措施，表明了其對人權的重視和堅持，而中國的反制措施，則顯示出其捍衛國家主權和內政不受干涉的決心。在這一背景下，台灣應該堅定支持美國的人權立場，同時加強自身的國防建設，確保國家的安全和穩定。

（作者為學生）

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