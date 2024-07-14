自由開講》中共挑釁美國不成，反遭美國制裁！

◎陳俊

中共在面對國際爭端時，經常以制裁作為其主要手段，最近，中共外交部對6家美國軍工企業及其高階主管祭出制裁，理由是這些企業向台灣出售武器，違反「一中原則」和「美中三公報」，然這些制裁手段的效果可能有限。

中共制裁只是虛張聲勢

中共的經濟制裁對這些企業的影響力並不大，因為美國的軍工企業大多數不依賴中國市場，且這些企業的高階主管被禁止在中國境內進行交易或合作，但他們在中國的業務本就有限，因此中國的制裁更多是象徵性的，旨在向國內外展示其強硬態度。

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美國的反制措施

針對中共的制裁，美國國務院迅速做出反應，對涉及人權壓迫的中國官員實施簽證限制，此舉不僅是對中國制裁的回應，更是美國在國際人權問題上立場的延續，美國強調中國官員在新疆、香港和西藏的行為是種族滅絕和人權侵犯，這些問題早已在國際社會引起廣泛關注，美國對中共制裁向國際社會傳遞強烈的信號，即美國將繼續在全球範圍內推動人權議程。

針對中共的制裁，美國國務院迅速做出反應，對涉及人權壓迫的中國官員實施簽證限制，此舉不僅是對中國制裁的回應，更是美國在國際人權問題上立場的延續！（彭博）

制裁對中美關係的影響

中美之間的制裁與反制裁行動，不僅反映兩國之間的緊張關係，也進一步加劇雙方的對立，這些制裁措施可能會對雙邊經貿關係產生影響，進而影響全球供應鏈，然從歷史經驗來看，這類制裁通常不會導致實質性的改變，更多的是政治姿態，雙方都在通過這些行動向國內民眾和國際社會展示自己的立場和決心，但實際效果往往有限，中美兩國作為全球最大的經濟體，若雙方引發強烈衝突，也將使國際遭受重大影響。

結語

中共當局自以為每次用制裁方式就能達到自己要求，但事實證明這一策略並不總是有效，過去的經驗顯示，中共的經濟制裁對目標國家的實際影響有限，反而激起更大的反彈，如對韓國的經濟制裁未能阻止其部署薩德反導系統，反而加強韓國的決心，同樣對美國的制裁也不太可能改變其對台軍售的政策，反之，美國的快速反制措施表明，中共的這種制裁策略不僅無法達到預期效果，反而可能進一步激化兩國矛盾。

（作者為國際情勢研究員）

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