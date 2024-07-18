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自由開講》打詐四法過三法 下一階段強化官民AI防詐

2024/07/18 18:58

◎李妍慧

第十一屆立法院第一會期於7月16日落幕，終趕在本會期最後一次院會，完成「打詐新四法」其中三法的三讀。這次通過的三法包含《詐欺犯罪危害防制條例草案》、《洗錢防制法修正草案》、《通訊保障及監察法修正草案》。雖然《科技偵查及保障法草案》未另立專法，但在朝野共識下，則改在《刑事訴訟法》增訂「特殊強制處分」章，給予科技偵查法源。

十一屆立法院第一會期於7月16日落幕，終趕在本會期最後一次院會，完成「打詐新四法」其中三法的三讀。
（資料照）

《詐欺犯罪危害防制條例草案》加重高額詐欺犯罪刑度，最重判12年併科3億罰金，更要求具一定規模的網路廣告平台業者必須類落地，配合台灣防詐。

《通訊保障及監察法修正草案》則讓檢方辦案能向法院聲請調取「網路流量紀錄」，方便調查網軍動向跟不明駭客行為。

《洗錢防制法修正草案》則納管虛擬資產、第三方支付業，並要求業者落地以及完成洗錢防制。

《刑事訴訟法》增訂「特殊強制處分」章則放寬科技偵查，讓辦案機關得使用GPS、M化車追犯人。

「打詐新四法」加上早先三讀通過的《電子簽章法》，確實為公部門打詐增添多項武器

呼籲政府多宣傳這些「福國利民」法案，並告知民眾法案具體內容，例如：未來將如何透過新法有效打擊詐騙，及新法上路後打詐進度..等等，讓民眾了解，政府打詐不間斷！績效逐漸顯現，社會觀瞻將隨之改變。立法院完成立法後，行政機關隨即馬力全開，透過新法打詐速效、展現成果。

行政院長卓榮泰曾形容打詐不是越打越多，而是不打更多。圖為卓揆與內政部長劉世芳視察「165反詐騙諮詢專線」。
（資料照）

卓榮泰院長曾形容打詐不是越打越多，而是不打更多。「打詐四法過三法」確實讓執法人員手中握有更多工具。未來，除了之前數發部委託資安院團隊研發AI 打詐技術，快速協助各單位辨識詐騙訊息，並提高詐騙廣告下架率之外，也是下一階段運用科技解決詐騙的方法。

加速與民間協力共同推動AI防詐

近年打詐、防詐已成產官學關鍵字，在政府積極打詐之餘，民間企業也將AI技術應用在防詐上，像電信業者透過AI技術應用識別出疑似詐騙電話、透過AI偵測技術識別偽冒網站，或金融業者透過AI打擊人頭帳戶。

打詐、防詐是產官學共識，建議政府在下階段打詐、防詐，數發部、金管會等部會，能進一步統合業界與官方的AI打詐力量，讓打詐效力1+1大於2。

（作者為台灣新政協會理事長）

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