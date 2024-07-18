自由廣場》儘速完成打詐配套

◎ 羅承宗

第十一屆立法院第一會期從本週起十七日起開始休會。會期尾聲之際，打詐專法、洗錢防制法部分條文修正等「打詐新四法」，在立法院沒有歷經太多爭辯對峙下，迅速三讀通過。

回顧立法脈絡，行政院院會今年五月甫通過相關草案，並送立法院審議。「打詐新四法」僅兩個月就在朝野高度共識下三讀，樹立我國打詐法制的新里程碑，固然可喜，但也意味著台灣民眾對猖獗的詐騙活動極度不滿。「打詐新四法」未來如何落實？如何在跨國大型社群平台時代真正發揮歸制管理乃至消弭詐騙活動的效能？接下來的行政工作，將落在相關部會訂定子法與研擬相關配套措施，但行政院說法是「期於明年能順利推動」，寬鬆的時程進度表令人訝異。

請繼續往下閱讀...

法律制定或修正後，行政機關乃至民間業者會有一段調適期，讓官民雙方都能適應新的法制，俾利日後法遵的順遂。但就打詐來說，人民飽受詐欺之苦，久矣。數位平台上的詐騙廣告橫行，苦無法律歸管的無奈狀態已持續十數年。「打詐新四法」通過後，政府應以快速建構配套法制，結合官民力量與資源，儘速從源頭消弭詐騙活動，建構新時代的數位信賴環境。所謂「期於明年能順利推動」這個進度表，鐵定不符人民期待。

（作者是台灣國家聯盟決策委員、南台科大財經法律研究所特聘教授兼所長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法