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自由廣場》勿訂日出條款!!／社群媒體嗆台灣 貴國打詐法律何在?

2024/06/14 05:30

◎ 林山姆

當前打詐專法《詐欺犯罪危害防制條例》力拚在本會期三讀，本條例要求「域外社群媒體必須設定法律代表人」，進行「類落地」義務，值此重要時刻「台灣數位媒體應用暨行銷協會」（DMA）透過貴報表達支持政府打詐，但認為法條有模糊之處，可能衝擊本土廣告產業的競爭力，基於建置系統至少需要一年以上，因此希望可新增「日出條款」，以便讓平台有緩衝期準備。

但如此言論，宛如美國步槍協會呼籲立法者不應輕率訂定管制槍枝的荒謬。打詐專法的類落地要求，對政府整體打詐成敗至關重要，倘若政府無法堅定意念，退而再次給予緩衝，則打詐專法勢必淪落「打假球」之譏。因為，早在去年五月，刑事警察局與金管會分別邀請社群媒體座談討論時，社群媒體的在台法律代表，竟然直接質問台灣「你們國家的打詐法律規定在哪？沒有法規就不必談社會責任」。

沒錯，這就是社群媒體法律代表囂張的程度！過去一年來，刑事警察局窮全局每一兵每一卒之力，拼命研提修法建議，賭的就是這一口氣。

前行政院政委羅秉成在召會證券投資信託及顧問法第七十條之一時，諮詢為何表示不納管一般媒體？刑事局的回答很直接，因為一般媒體都全力配合打詐，拒絕非法廣告、停止可疑廣告，提供非法廣告出資者的資料，在配合上均無延遲。唯獨社群媒體，挾外國公司未落地之高姿態，配合消極，我們更發現，這一年來凡是配合下架非法廣告的社群媒體夥伴人員，不斷被離職了，相對的，假廣告越來越多了！

一六五淪為社群媒體的免費義工

沒有錯，證券投資信託及顧問法第七十條之一修訂後，社群媒體會配合在一六五通報後的廿四小時內下架，然而一六五是政府單位，明明業者和網友在網路搜尋就會看見許多假廣告，但是為何一定要等到我們完成通報，社群媒體才肯下架！難道一六五有何神奇系統可以自動辨識？沒有，我們上網搜尋就不斷看到非法廣告冒出，這種搜尋工作，科技公司必能做得比我們更好，只看要不要做、肯不肯做、有沒有心做而已。

政府不能一而再，再而三的誤信利益團體的遊說，請全民記得外商公司法律代表對我們政府官員的言詞與嘴臉，這次的修法有關社群媒體的管制，以及銀行客戶隱私的個資分享授權，絕對是政府打詐的兩大利器，這次，我們絕不能再輕易低頭妥協！

（作者是現職員警）

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