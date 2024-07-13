自由開講》統戰策略失靈 中國對台灣年輕人不再有吸引力

◎陳俊



近年來，中國對台灣年輕人的吸引力大幅下降，儘管中國政府頻繁辦理各類青年高峰會與文化交流活動，試圖培養台灣年輕人的「中國民族」意識，然這些作為徒勞無功，反之，越來越多年輕人以身為台灣人為榮，對中國的好感逐漸降低，以下分析原因：

儘管中國政府頻繁辦理各類青年高峰會與文化交流活動，但愈來愈徒勞無功。圖為中國國台辦主任宋濤在「兩岸青年發展論壇」致詞。（圖取自國台辦旗下中國台灣網）

一、法律的枷鎖使兩岸關係緊張

中國法律的枷鎖與政治束縛降低台灣年輕人對中國的好感，今年6月，中國制訂新法規，嚴懲支持台獨的行為，不僅加劇兩岸關係的緊張，也讓台灣年輕人對前往中國一事卻步，違者可能面臨嚴厲的刑罰甚至死刑，在高壓政策的壓制下使台灣年輕人在面臨赴中發展的選擇上，亦須考量自身安全與言論自由，同時也降低他們對中國的嚮往。

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二、兩岸文化認同差異甚巨

文化認同的差異也是台灣年輕人對中國吸引力下降的主因，中國政府試圖通過統戰工作，讓台灣年輕人感受到中華文化的魅力，但實際效果卻不如預期，台灣年輕人在參加中國的夏令營與交流活動後，深刻體會兩岸文化差異，這些活動無法改變他們對臺灣的認同，反而更以身為台灣人而自豪，兩岸文化的隔閡，使得中國在統戰工作中投入的資源與努力，難以轉化為實際的認同與支持。

越來越多年輕人以身為台灣人為榮，對中國的好感逐漸降低 。圖為參加青鳥行動的青年高舉反席、拒絕中國插手立法院的圖式標語。（資料照）

三、專制政體的束縛無法大展身手

中國吸引力下降的趨勢還反映在數據上，過去十年裡，赴中工作、學習或投資的台灣年輕人數量大幅減少，此現象反映台灣人對未來發展的謹慎思慮，隨著台灣社會內部對自身文化、歷史與身份的認同感增強，年輕人對中國的興趣自然減弱，開始尋求更多元化的發展途徑，與其在中國的專制夾縫中生存，不如前往其他國家學習與工作，台灣年輕人得以更多元發展。

總之，中國對台灣年輕人的吸引力顯著下降，顯示中共統戰失利，經濟放緩、政治環境惡化、文化差異及台灣年輕人對身份的認同感增強，使得中國在台灣年輕人心中的地位逐漸下滑，儘管中國政府不斷努力通過各類活動拉近與台灣年輕人的距離，只要涉及政治與社會層面的複雜因素，還是令人望之卻步。

（作者為兩岸情勢研究員）

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