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社論》面對中國新一波統戰攻勢

2024/06/18 05:30

中國企圖吃掉台灣，攻勢不斷。除了軍事騷擾脅迫每天進行，認知、灰色作戰手法也層出不窮。解放軍前少校駕快艇闖入淡水河口、高價收買網紅拍片做文宣、以「海峽論壇」籠絡政商各方人等、招攬退伍軍人參與「黃埔百年」校慶搶正統…招數百出。面對新一波攻勢，我國不僅要積極強化防衛力量，也應有所反制。

賴清德總統週日主持陸軍官校校慶典禮並閱兵，既為投身軍旅的年輕國家棟樑加油打氣，也回應了中國以假亂真的統戰花招。在鏗鏘有力的講話中，三軍統帥期勉「陸官人不是革命軍，是屬於人民的軍隊；當前的國軍，更不屬於任何個人或黨派，而是效忠國家、效忠人民、效忠民主」。同樣重要的，「絕不能夠敵我不分，也不能夠敵友不分，更不能夠接受『首戰即終戰』的投降主義」。還有當頭棒喝而令校友叫好的：秉持「為中華民國生存發展而戰、為台澎金馬百姓安全福祉而戰」的才是「真陸官」，「沒有這份雄心壯志就是『假黃埔』」。

「假黃埔」之外，以「擴大交流、深化融合」為題的「海峽論壇」，在廈門舉行，中方提供「台胞證」、居住證、行動支付等利誘措施。中國政協主席王滬寧宣稱「台灣自古屬於中國」，並重彈「一中原則」、「九二共識」老調；中國國民黨副主席連勝文以「兩岸都是中華民族」如響斯應。

王滬寧果真統戰最高負責人，「台灣自古屬於中國」禁不起事實檢驗，他卻說豪洨話不臉紅。中華人民共和國一九四九年成立，台灣從來不是它的一部分。台灣自古是南島民族的天地，十七世紀荷蘭人東來之前，外人難入。中國明朝有海盜或商人前來，但有如候鳥，來了就走，未發展出穩定聚落；況且當時實施海禁，這些人是犯法的，也不能代表中國。清朝雖征服而併入福建管轄，但台灣人視為外來殖民統治，「三年一小反、五年一大亂」，發生一百多件民變。一八六七年美國駐廈門領事李仙得（Charles W. Le Gendre）與台灣簽訂通商條約，簽約對象是台灣原住民首領，而非中國的代表。台灣一八八七年建省，但八年後即割讓給日本。

收買網紅和藝人更為不堪。中方發出信函，只要在臉書或拍片附和「構建新型兩岸關係」，支付價碼可達新台幣一千萬元。這一事件，與上月有台灣藝人突表態「我們中國人」，支持統一，都是文化統戰的手法；收錢而與中國唱和者，引起不少反彈，遭批「廉價垃圾人渣」。本質上，去敵對國家做生意或發展，必有此後果；藝人、生意人、政客被迫政治表態，奇美許文龍當年也難逃政治勒索。「演藝歸演藝」、「生意歸生意」的自欺欺人，屢屢上演，顯見見利忘義、麻木而落入統戰陷阱，是台灣的嚴重問題。

從心防或認知戰角度看，中國軟硬兼施，企圖吃掉台灣，世人皆知，重要的是如何因應。由於國家認同混淆，敵我關係錯亂，有些人還罹患斯德哥爾摩症候群，亦即人質認同綁匪，反而自責甚或「為匪張目」。把台海緊張歸咎台灣挑釁，反戰不敢對北京當局稍置一詞，官方往來中斷怪罪台灣不接受「九二共識」，凡此都凸顯台灣有些人「人質情結」已病入膏肓。

藍、白陣營政客這一心病尤其嚴重。連勝文告訴王滬寧，兩岸關係緊張，出自民進黨為自身利益所製造，「民進黨放火，國民黨救火」。民眾黨中央委員張凱鈞也說，當前兩岸互動因「斷流」降至冰點，咎在民進黨「逢中必反，激化對立對抗」。同樣心病上身的還有藍黨另一副主席夏立言，二月間中國快艇越界出事，他竟去中國痛批民進黨政府「草菅人命」。上有所好，下必甚焉，藍黨週末台南的宣講活動出現「兩岸和平協議」連署，可見一斑。

華府智庫「約克鎮研究所」（Yorktown Institute）克羅普希（Seth Cropsey）及哈勒姆（Harry Halem）最近投書《華爾街日報》，指中國決心顛覆和操縱台北政治，台灣真正的威脅在中國藉立法院之亂，顛覆政權；與中國「對話」無助台灣長期安全，它一心一意要征服台灣。兩人呼籲，中國國民黨不應逃避批評，應就戰略問題透明、直接和開誠布公，並採行冷戰時期參議院領袖范登柏格（Arthur Vandenberg）的名言，「政治紛爭不出國界」。

對於因心病而致的荒腔走板行徑，藍、白政客在做，台灣人民在看。週末發佈的民調顯示，藍、白立委在國會擴權案通過後不滿意度都逾五成，民進黨立委滿意度高於兩黨超過十個百分點。要藍、白政客、政黨改悔，民意應是基本有效的壓力。

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