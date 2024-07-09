綠學院觀點》AI智能養生法：讓身體變聰明，不用健康管理

養生應由好習慣的養成著手。無論是好的或壞的小習慣都會有累積的效果。從「AI智能養生」的角度思考，不是學管理身體，而是如何讓身體變聰明！

從「AI智能養生」的角度思考，不是學管理身體，而是如何讓身體變聰明。（https://www.freepik.com/）

仲美藍

很多人都知道房子要有人住才有陽氣，車子要常開否則會沒電，所以用進廢退，如同寫字一樣，不常寫也會忘記，自然法則也是如此。

三個自然法則

● 自然法則一：我們應該好好使用身體的每個部位

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● 自然法則二：關於濕氣

常用電子產品的人都知道這類產品如果常處於濕氣過重的環境就容易故障，房子也是一樣，濕氣過重就容易腐朽發臭，身體也是要長保清爽才會神氣活現、智慧清明，如果經常感到不舒服卻又找不出原因，很可能是居住房間或居住地潮濕、日照不足，根本源頭還是在體內環境與元陽氣的熱循環。

● 自然法則三：應避免過度乾燥

森林大火往往是在溫室效應後，大地乾燥引起的自燃，對應身體就是過度陽亢、心肝火熱，誰也無法澆熄你！熊熊大火呈現在臉上就是「別惹我」。若想做好情緒管理是，至少要營養到位，讓體內環境保持平衡穩定。



因此，請勿破壞「身體環境」。

破壞容易建設難，真正問題還是如何植入正知見，不要再把生命交給不知為何而信的信仰，也不要把身體交給醫生，因為一切都要有自己的體悟而自主。因此正確的飲食習慣與增強動力概念的養成十分重要。

綠色產業的人很容易因為工作太多、過度消耗大腦，違反自然法則，於是很容易腎水腫，造成腰痠等趕也趕不走的小毛病。造成腎水腫的原因首先是不符合大自然規則的生活，如日夜顛倒；過度飲水、冰品、油炸；思慮過度；熬夜；飲食不節。因此反省與改變才會出現轉機。

過度的冰甜品會鎖住神經。當寒氣鎖在臟器時，將導致虛寒無法溫補。

接著，熊熊大火燒斷身體身神經通道，毒素反堵，大都是焦慮、思慮過深、睡眠品質不良引起，容易使胃反逆而導致吸收不良。最後，造成腎水腫的關鍵是精元已損、寒鎖心、毒鎖下焦。

從「AI智能養生」的角度思考，不是學管理身體，而是如何讓身體變聰明

因此，我們要如何用「AI智能養生」的角度思考，建設美麗的身體家園？

● 策略一：排濕

避免過度的飲水、水果或生菜，或過度蔬果汁，或菜多飯少，或經常沒有主食能量，如：米飯、餅。當身體長期沒有正能量進入時，逐漸會成為血虛陽虛體質。

在陽氣下降，體熱循環變弱後，吃甜品後，身體容易溼黏，此時如果又吃下油脂、炸物，就會成為溼熱體質的身體，更容易因缺氧而失控的任意喝水。

體氣與溫度下降之後所吃的食物中，油脂、蛋白類無法燃燒完全就會產生酸性物質在神經通道堆疊。當肝功能下降時，毒素就會反堵腎臟，而造成排尿困難。

● 策略二：排寒

溼則寒、冰品之寒鎖臟器，比如冰品之寒入腎就容易後腳跟、腳窩、腰痠、耳屎偏多，嚴重的話容易暈眩（如梅尼爾氏症），寒氣在肺就容易打噴嚏、流鼻水，在大腸就會經常拉肚子、腹痛，或大腸激躁症，腸胃變得十分敏感。

● 策略三：毒素

毒素一般在腦則是風府玉枕穴堵塞；男性泌尿系統反應在攝護腺；女性則容易反應在子宮卵巢。如果長期血濁，就會堵住環跳穴，因而行動不良，或不耐走，容易呼吸不足而喘。

養生應由好習慣的養成著手。無論是好的或壞的小習慣都會有累積的效果。勿輕忽小習慣，它可能就是破壞身體陽氣造成缺口的原因，就會如同輪胎吃釘子，小則慢慢消氣（如：貪愛冰涼），大則瞬間破胎（如：暴飲暴食或偏食狂吃海鮮、無肉不歡）。

陽氣破口就如同臟器發炎後，可能成為長腫瘤，或成為日後癌症的雛型。其實生活中身體細胞都會通知你，不用靠網路與E-mail，體內細胞的傳輸比光速還快。但是溼氣、寒氣，甚至毒素，聽到訊息後會扭曲訊息，因此斷食或減餐淨化很重要。我們不僅要會改造身體，更要會建設身體，所以不是僅從飲食著手就好，必得結合大自然力量，啟動謙卑柔軟的心性，才能聽到道之律。



飯水分離陰陽飲食法為生命帶來新希望，提陽造血咀嚼生津就是讓身體常新的基準！整體而言，提陽造血、智慧飲食就是轉換體質的方程式，而結合脈動瑜珈融入大自然，靈魂自此發光發亮。

本文經授權轉載自【綠學院】〈AI智能養生法：讓身體變聰明，不用健康管理〉

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