即食歷史》【奇怪的邊界】若你今天身處在美國一個偏遠島嶼上，可以看到明天的俄羅斯！

兩個島嶼相距只有約三點八公里，但時間卻差了足足二十三小時。原來，在這兩個島嶼中間是美俄邊界，同時也是兩個不同時區的分界線。

迪奧米德群島。（NASA）

◎即食歷史

世上國家林立，有著很多奇怪邊界，今次這篇文章要介紹的便是俄羅斯和美國之間的邊界。奇怪了，美國位於美洲大陸，俄羅斯位於歐亞大陸，中間隔著個太平洋，這兩個大國會有接壤嗎？說實的，它們的確並沒有接壤，但卻有個非常有趣的「邊界」。

白令海峽（Bering Strait）位於阿拉斯加（Alaska）與西伯利亞（Siberia）之間的狹窄海洋。在這個海峽差不多正中位置，有兩個不為世人所知的島嶼。從地圖上看，這兩個島嶼顯然是屬於一對的，名叫迪奧米德群島（Diomede Islands）。雖然在地理上它們被歸納在一起，但在政治上卻分別屬於美國和俄羅斯。大一點的那個稱作「大迪奧米德島」（Big Diomede），主權屬俄羅斯；小一點的那個叫作「小迪奧米德島」（Little Diomede），主權則屬美國。

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西邊的大迪奧米德島又被稱為明日島，東邊的小迪奧米德島又被稱為昨日島，兩島相距雖近但卻被國際換日線阻隔。（圖翻攝自TheBigDataStats推特）

兩個島嶼相距只有約三點八公里，但時間卻差了足足二十三小時。原來，在這兩個島嶼中間是美俄邊界，同時也是兩個不同時區的分界線。如果你身處小迪奧米德島，你就能看到「明天」的大迪奧米德島。因為這樣，大迪奧米德島有時會被稱為「明日島」（Tomorrow Island），小迪奧米德島則會被稱為「昨日島」（Yesterday Isle）。

迪奧米德群島是高台岩石島嶼－頂部平坦但側邊是陡峭懸崖。它們位處的白令海峽，長年波濤洶湧，在夏天常有濃霧覆蓋。冬天時，海面上飄浮的冰山有機會飄到兩島之間，形成一座天然冰橋。這時，島上居民理論上可以以此往來兩島。然而，雖然在地理上可行，但在法律和政治上橫越白令海峽卻被嚴格禁止。

美國的小迪奧米德島（左），和俄羅斯大迪奧米德島（右）兩島相距僅3.8公里，但卻有著23小時的巨大時差。（美聯社）

雖然迪奧米德群島位於如此惡劣的氣候和地理環境中，但原來早在三千年前便已有人定居於此。他們是愛斯基摩人（Eskimos）的一支－尤皮克人（Yupiks）。一六四八年，俄羅斯探險家謝苗．迭日涅夫（Semyon Dezhnyov）首次發現迪奧米德群島，卻迅速被遺忘。直至八十年後，丹麥航海家維圖斯．白令（Vitus Bering）才重新發現迪奧米德群島，今天白令海峽便是以他名字命名的。由於他在一七二八年八月十六日發現兩島，而這天正是東正教會紀念三世紀聖人－希臘人塔爾索的迪奧米德斯（Diomedes of Tarsus）的日子，因此這兩個島嶼便從此稱作迪奧米德群島了。

那麼，為什麼今天這兩個島嶼會屬於不同的主權國家呢？

一八六七年，俄羅斯把阿拉斯加賣給美國，雙方決定以白令海峽中間為界。巧合的是，迪奧米德群島位於海峽中央，海峽正中邊界正正便把大小迪奧米德島給分割開來。從此，小迪奧米德島屬於美國，大迪奧米德島則仍屬於俄羅斯。

現今小迪奧米德島上還有居民，是一個約有八十人的小社區。島上有齊全的社區設施，包括政府辦公大樓、教堂和學校，居民以捕獵魚類、蟹類、白鯨、海象、海豹和北極熊為生，並依靠每年從阿拉斯加運送來的物資生活，算是一個非常安靜、與世隔絕的小社區。至於大迪奧米德島則已無平民定居，島上只有一個俄羅斯軍事基地。原來，二戰結束後，大迪奧米德島上的居民被蘇聯（U.S.S.R.）當局強制驅逐到西伯利亞。原因很簡單，當時美蘇陷入冷戰，關係極差，蘇聯為了防止大迪奧米德島居民與小迪奧米德島居民互相聯絡，並可能洩露蘇聯一方情報予美國，所以便決定把島上居民全部強制遷移至西伯利亞。蘇聯海軍經常在白令海峽靠近俄羅斯的海域上巡邏，若發現任何小迪奧米德島居民太接近大迪奧米德島，便會把他們抓走。

小迪奧米德島上的社區。（維基共享）

於是直至今天，大迪奧米德島仍是荒蕪之地，島上有的只是俄羅斯氣象站和駐守邊界的軍事基地。

美蘇冷戰時期，相信最能代表這個時期的意識形態很耳熟能詳，例如柏林圍牆、古巴導彈危機、太空競賽和軍備競賽等等。居住在如此遠離世界紛爭的迪奧米德群島居民也無法倖免，同樣受到冷戰大大影響，大迪奧米德島居民被蘇聯驅逐到西伯利亞。原本，分別居住在兩島的原住民尤皮克人有著緊密關係，卻因為冷戰關係，族人們從此被分成兩部，分別居住在西伯利亞和小迪奧米德島。居住在俄羅斯的尤皮克人漸漸被同化，後代都說俄語了，而居住在小迪奧米德島的卻在說英語。在大國影響下，他們漸漸失去自己的獨特性。

本來，上世紀九十年代初，蘇聯解體後冷戰結束，美國與新成立的俄羅斯聯邦之間的關係有緩和的契機，尤皮克人曾有機會重新與遠在一邊的族人團聚。美俄更曾經就興建一條跨越白冷海峽的海底隧道達成共識。然而，往後數十年間，美國與俄羅斯始終保持著不太友好的外交關係，二○一四年克里米亞危機（2014 Crimean Crisis）及後二○二二年的俄烏戰爭（2022 Russo-Ukrainian War）更使兩國關係跌入谷底。現在，俄羅斯軍機依然經常在白冷海峽邊界附近飛行，但就從沒有跨越到美國領空而造成進一步的外交危機。

從美國阿拉斯加州的小迪奧米德島（左）視角，看出去的俄羅斯的大迪奧米德島（右上）的風景。（美聯社）

白令海峽蘊藏著豐富的天然資源。根據推測，這裡有地球三成未被發現的石油資源。豐富資源並未為島上居民帶來財富，卻可能是一項詛咒，將繼續為迪奧米德群島帶來不穩定因素。幸運的是，由於穿越白令海峽到達歐洲的航線要比使用巴拿馬海峽的航線短得多，日後這條航線會愈來愈繁忙。在經濟誘因下，白令海峽的往來可能正常化，到時尤皮克人在某天也許能達成他們多年的心願，與族人團聚。

本文經授權轉載自即食歷史 【奇怪的邊界】若你今天身處在美國一個偏遠島嶼上，可以看到明天的俄羅斯！

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