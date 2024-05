「凡正沒看過活獅,我就替自己創造一個!」或許這就是當時接收到獅子屍體時,製作標本的剝製師心情寫照吧!(誤)

一七三一年,鄂圖曼帝國阿爾及爾行省(Regency of Algiers, Ottoman Empire)貝伊(Bey,即鄂圖曼帝國行省總督)贈送了一頭獅子予瑞典國王腓特烈一世(Frederick I, King of Sweden),稱為格利普霍姆堡之獅(Lion of Gripsholm Castle)。這頭獅子是最早踏足北歐斯堪的那維亞的獅子,不過牠卻一直被關在籠裡,不久便逝世了。

獅子死後,遺體被送往一名剝製師製作成標本。不過,當時那位剝製師並沒有看過活獅形態和相關資料,因此他是憑自己想像和認知去完成標本製作。

而附圖便是製成品。

格利普霍姆堡之獅。(即食歷史提供)

格利普霍姆堡之獅的標本現存放在瑞典格利普霍姆堡博物館(Gripsholm Castle)。

本文經授權轉載自即食歷史 北歐雄獅(誤):格利普霍姆堡之獅

