自由開講》百億台商被離世？台灣人還要去中國嗎？！

◎劉硯

許多台商選擇到中國投資發展，希望借助中國龐大的市場和經濟增長機會來實現事業成長，然台灣商人在中國經商面臨的風險也逐漸暴露，近期盧泓傑的案例就是一個典型的例子，也讓人們重新審視跨境經商的風險和挑戰。

盧泓傑在中國市場的成就

盧泓傑於2000年在中國成都斥資人民幣3000多萬元創辦烏木藝術博物館，這個博物館於2011年在都江堰青城大道中興鎮正式對外開放，並被成都市授予科普教育基地的稱號，盧專注於烏木文化的研究、挖掘和保護，蒐集上千件烏木藏品，成為業界的權威，盧的成就不僅在其對烏木文化的貢獻，還體現其在中國市場上的經營智慧和堅持，然正是這樣一位成功的台灣商人，卻突然遭意外，讓人深感震驚。

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資產轉移困難與疑點

數月前盧回到台灣，向親友提及想將在中國的龐大資產轉移回台灣，但遭遇重重困難，隨後盧因烏木吊掛意外死亡，死後便快速火化不禁令人匪夷所思，盧在中國的烏木產業及業務資產價值不菲，然這些龐大的資產可能因盧的意外去世而面臨充公的風險。

成都烏木藝術博物館是盧泓傑一生的心血。（報社合成／博物館網頁截圖、親友提供）

中國經商環境的挑戰

台商在中國經商所面臨的挑戰不僅在於市場競爭，更在於中國特有的經營環境，在中國經商，法治和人治的平衡一直是困擾外商的主要問題，很多台商在中國投資時，由於早期的法律和制度不完善，經營方式多樣且複雜，這給後來的資產轉移和保全帶來了極大的困難。

中國是個人治大於法治的地方，要順利將資金和資產合法地從中國匯出，需要在取得土地和交易過程中保持完全合法與完整的手續，然許多中共官員在審理時中飽私囊，這也使得台商在面臨問題時缺乏法律保障。

結論

盧的事件給台灣商人敲響警鐘，提醒他們在中國經商時需更加謹慎和周全，跨境投資的風險不僅來自市場的不確定性，還包括法律和政策環境的挑戰。台商在中國經商時，需要充分瞭解並遵守當地的法律法規，確保資產的合法性和安全性。此外，面對複雜的經營環境，台商應該考慮多元化投資策略，減少單一市場風險，並尋求專業的法律和財務顧問，以保障自身的合法權益。

在全球化的今天，跨境經商已成為許多企業和個人的選擇，然每一個成功的故事背後，都可能隱藏著無數的風險和挑戰，盧的經歷告訴我們，跨境投資雖然充滿機遇，但也需要高度的謹慎，才能真正實現穩定的發展。

（作者為國貿系研究生）

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